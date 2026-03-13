Trump destituye a Richard Grenell de este cargo: Agradezco su extraordinario trabajo

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l presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que Richard Grenell dejará su cargo como director interino del Kennedy Center. Este movimiento ocurre antes de que el recinto inicie un proceso de reconstrucción profunda.

En su lugar, el mandatario designó a Matt Floca, quien se desempeñaba como vicepresidente de instalaciones del centro, para liderar la transición y las obras físicas de las petroleras infraestructuras culturales.

La administración programó el inicio de las obras de remodelación para el segundo semestre del año en curso. Según las declaraciones oficiales del presidente en sus redes sociales, el proyecto busca modernizar el espacio sin una demolición total, preservando elementos de la estructura original ubicada en Washington D.C.

“La reconstrucción completa del Centro Trump Kennedy comenzará después de la celebración del 4 de julio, con una gran reinauguración prevista para dentro de aproximadamente dos años”, señaló Trump.

Trump reconoce la labor de Grenell

Asimismo, el presidente reconoció la labor del director saliente al afirmar que “Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el período de transición, y quiero agradecerle su extraordinario trabajo”.

El Ejecutivo integró el nombre del presidente al del centro de artes escénicas, una medida que generó acciones legales, como la demanda interpuesta por la representante demócrata Joyce Beatty, in

¿En qué se desempeñará Matt Floca?

Matt Floca asumirá la supervisión de las renovaciones en un contexto donde la programación y el liderazgo han sido asumidos directamente por la administración. Durante el último año, el centro fue sede de eventos de alto perfil, incluyendo la gala anual de los Kennedy Center Honors y el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA.

La dirección del centro ha reportado ajustes en sus estrategias de financiamiento. Ante dificultades en la captación de recursos, se ha recurrido a colaboradores cercanos a la administración para gestionar las cuentas institucionales.

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