Alerta en California: los nuevos autos "disfrazados" que usa la migra en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la vigilancia migratoria dio un giro táctico en el sur de California. Organizaciones comunitarias, lideradas por We Keep Us Safe, lanzaron una alerta urgente en el Condado de Orange y San Bernardino: los agentes de "la migra" están renovando su flota con vehículos que pasan desapercibidos como autos civiles recién salidos de concesionarios locales.

Si vives en Santa Ana, Ontario o Rancho Cucamonga, la recomendación de los activistas es clara: no te fíes de las apariencias, pues las patrullas tradicionales están siendo reemplazadas por unidades de "incógnito".

El nuevo "disfraz" de las unidades migratorias

La actualización de marzo revela una estrategia de mimetización más sofisticada. Ya no se trata solo de autos sin logotipos, sino de vehículos que imitan a la perfección el proceso de compra de un ciudadano común:

Placas de concesionario: Se han detectado unidades saliendo de la oficina local de Santa Ana portando marcos de placas de agencias de Anaheim .

Modelos comunes: En San Bernardino, se reportó una Ford Ranger negra que circula con placas de un dealer local, diseñada para mezclarse con el tráfico cotidiano.

El proceso de "transformación": Según los informes, los autos son comprados en agencias de la zona y enviados a Adelanto. Allí se les instalan luces estroboscópicas ocultas y se modifican las ventanas con tintado de alta densidad para ocultar la identidad de los agentes.

Puntos de vigilancia y fechas clave

Aunque las detenciones directas han mostrado una ligera baja este mes, la organización advierte que esto podría deberse a labores de vigilancia pasiva. Se han avistado estas unidades en:

2 de marzo (Ontario): Estacionadas por periodos prolongados en el Klatch Coffee .

27 de febrero (Rancho Cucamonga): Vigilando las inmediaciones de la zona de las cortes.

Uso estratégico: Los agentes permanecen dentro de los vehículos sin realizar arrestos inmediatos, posiblemente recolectando información o esperando objetivos específicos.

"No bajen la guardia": la importancia del reporte comunitario

A pesar de que los llamados "secuestros por la migra" han disminuido en frecuencia durante las últimas semanas, los líderes comunitarios enfatizan que la ausencia de actividad no significa ausencia de peligro.

“Compartimos esta información con la esperanza de ayudar aunque sea un poquito... No significa que podamos bajar la guardia”, señaló We Keep Us Safe en su comunicado oficial de Instagram.

La recomendación para la comunidad es mantener la comunicación activa a través de grupos de confianza y reportar cualquier camioneta o modelo nuevo que resulte sospechoso en zonas residenciales o puntos de reunión habituales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube