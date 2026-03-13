Apoyo al talento latino en Florida: inauguran vitrina comercial en el Design District de Miami

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La apertura del evento de diseño latino, conocido como Stitch Lab, congrega desde este viernes a casi 50 exponentes de la región en la ciudad de Miami. La iniciativa se presenta como una tienda efímera que busca insertar el talento de países como Venezuela, Colombia, México y Argentina en el mercado estadounidense, priorizando la durabilidad de las prendas sobre la producción masiva industrial y el consumo acelerado.

Sobre la visión ecológica y el control de la producción en esta vitrina, Karina Rosendo, creadora y directora de la plataforma, explicó el enfoque de la selección:

"Nos gustan mucho las marcas que buscan ser un poquito más ecológicas, más conscientes del desperdicio que se genera en la moda. Lo que van a encontrar no son tirajes de prendas grandísimos, son prendas de edición limitada".

Tendencias y materiales sostenibles

En esta edición, las propuestas se inclinan hacia el uso de fibras naturales, con una presencia marcada del lino en tonalidades tierra, café, verde y pasteles. La selección de las marcas participantes responde a un criterio de sostenibilidad, donde se evitan los tirajes extensos para reducir el desperdicio textil. Las firmas presentes apuestan por cortes que resaltan la figura humana bajo conceptos de atemporalidad, alejándose de las tendencias pasajeras.

El mercado del "slow fashion" en el Design District

El proyecto funciona como un puente para marcas que utilizan técnicas artesanales y que ya cuentan con la infraestructura necesaria para la distribución internacional. A diferencia de las cadenas de moda rápida, los artículos exhibidos en este espacio son piezas de inventario controlado que buscan una vida útil prolongada en el armario del consumidor. El evento tendrá una duración de tres días, extendiéndose hasta el domingo 15 de marzo.

Por su parte, Anabella Cordero, directiva de una de las firmas participantes, enfatizó la importancia de la calidad frente al modelo de negocio de la moda rápida:

"Lo atemporal es lo importante en nuestra marca, que cuando compras una pieza sepas que te va a durar de por vida. Es importante valorar el trabajo que hay detrás de estas piezas frente al fast fashion".

Datos del evento

Ubicación: Design District, Miami. Se encuentra delimitado aproximadamente por las calles NE 36th St (al sur), NE 43rd St (al norte), NW 1st Ave (al oeste) y Biscayne Blvd (al este). El distrito cuenta con varios garajes públicos destacados por su arquitectura, como el Museum Garage y el City View Garage . También hay parquímetros en la mayoría de las calles.

Design District, Miami. Se encuentra delimitado aproximadamente por las calles NE 36th St (al sur), NE 43rd St (al norte), NW 1st Ave (al oeste) y Biscayne Blvd (al este). El distrito cuenta con varios garajes públicos destacados por su arquitectura, como el y el . También hay parquímetros en la mayoría de las calles. Rutas de autobús: Las líneas 9, 10 y 36 tienen paradas frecuentes en las inmediaciones del distrito.

Las líneas tienen paradas frecuentes en las inmediaciones del distrito. Trasbordos: Si vienes desde el sur (Downtown) o el norte, puedes usar el Metromover (gratuito) hasta la estación School Board y de allí tomar el autobús ruta 9 o 10 .

Si vienes desde el sur (Downtown) o el norte, puedes usar el (gratuito) hasta la estación School Board y de allí tomar el autobús . Horarios: El distrito suele estar más concurrido después de las 11:00 a. m.

El distrito suele estar más concurrido después de las 11:00 a. m. Duración: Tres días (del viernes 13 al domingo 15 de marzo).

Tres días (del viernes 13 al domingo 15 de marzo). Países representados: México, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana.

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