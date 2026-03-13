¿Petróleo venezolano para España? El giro del Partido Popular para frenar la subida de la energía

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En un movimiento pragmático ante la emergencia energética global, el vicesecretario de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, propuso este viernes explorar la “vía Venezuela” para el suministro de petróleo.

Ante la interrupción del transporte en el estrecho de Ormuz y el alto costo del crudo ruso, el dirigente popular planteó que España debe buscar alternativas en Venezuela para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, la cual ya le ha costado a la economía española más de 3.000 millones de euros desde finales de febrero.

Durante una reunión con empresarios en Jaén, Bravo cuestionó la dependencia actual de fuentes de energía en conflicto, reportó EFE.

El giro del Partido Popular para frenar la subida de la energía

Señaló que, tras la autorización temporal de Estados Unidos (EEUU) para comprar crudo a Rusia, España debería considerar a Venezuela como un socio estratégico más viable en este momento de crisis.

"A lo mejor no hace falta ni siquiera ir a Rusia y podemos trabajarlo vía Venezuela", afirmó el diputado, subrayando la necesidad de evitar que el incremento de costes siga recayendo sobre los ciudadanos y autónomos.

El análisis presentado por el PP revela que el conflicto bélico, intensificado desde el ataque conjunto a Irán el pasado 28 de febrero, ha bloqueado rutas vitales de suministro.

Por lo que Bravo lamentó que la falta de una estrategia energética clara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez esté "asfixiando" a los empresarios.

Según el dirigente, la emergencia energética actual requiere soluciones audaces para evitar que el tejido productivo español se detenga por el desabastecimiento.

Además de la propuesta petrolera, Bravo presentó el “Contrato con los Autónomos”, un decálogo de 27 medidas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, implementaría de llegar al Gobierno.

El plan incluye:

Bajada de impuestos y cotizaciones sociales de forma inmediata.

Reducción de trabas burocráticas para agilizar la creación de empleo.

Ley de segunda oportunidad para proteger a los empresarios con problemas financieros.

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