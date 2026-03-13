Caída histórica: alianza entre EEUU y Bolivia logra la captura del capo Sebastián Marset

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este viernes la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el tercero más buscado por la DEA, y calificó el operativo como un "hecho histórico" que concluyó con su "expulsión" a Estados Unidos (EEUU).



"Un hecho histórico para la región y la humanidad, uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y las capacidades del Estado", indicó Paz en una conferencia de prensa desde la sede del Ejecutivo en La Paz.

La detención fue posible gracias al fortalecimiento de la cooperación policial entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira, marcando el éxito más significativo del programa de seguridad regional conocido como "Escudo de las Américas".

¿Quién es Sebastián Marset?

Considerado el líder del "Primer Cartel Uruguayo" (PCU), Marset es señalado como el cerebro detrás de grandes envíos de cocaína hacia Europa y África.

Su nombre cobró relevancia internacional tras ser vinculado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y por su capacidad para corromper estructuras estatales y deportivas en la región. Su caída representa un golpe demoledor para la logística del narcotráfico en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

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