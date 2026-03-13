Cuatro militares de EEUU mueren tras estrellarse un avión en Irak: revelan detalles de la misión aérea

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Recientemente el Gobierno de EEUU confirmó que cuatro militares perdieron la vida tras el accidente de un avión cisterna KC-135 Stratotanker en el oeste de Irak.

La aeronave se encontraba realizando misiones de apoyo aéreo vinculadas al actual conflicto con Irán cuando ocurrió el siniestro, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades militares descartaron que la caída del avión fuera provocada por ataques enemigos o disparos por error de sus propios aliados, informó The Washington Post.

Detalles del accidente en Irak

El suceso ocurrió alrededor de las 2:00 p.m, del pasado jueves, durante una operación en la que participaban dos aviones de reabastecimiento. Según los reportes, mientras una de las aeronaves se estrelló en territorio iraquí, la segunda unidad logró aterrizar de manera segura y sin reportar daños.

De los seis tripulantes que viajaban a bordo, cuatro fallecieron en el lugar, mientras que las labores de rescate continúan para asistir al resto del equipo.

¿Qué se sabe sobre las causas?

El Centcom, con sede en Florida, inició una investigación exhaustiva para determinar qué provocó el desplome de la aeronave. Por ahora, el comunicado oficial enfatiza que no hubo "fuego hostil" involucrado. Como es protocolo, las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva durante 24 horas para garantizar que sus familias sean las primeras en recibir la noticia de forma oficial.

El rol del avión KC-135

Este modelo es una pieza fundamental para la Fuerza Aérea de EEUU, ya que funciona como una "estación de gasolina voladora". Su función principal es transferir combustible a otros aviones en pleno vuelo, lo que les permite permanecer más tiempo en combate sin tener que aterrizar.

Aunque este tipo de aviones suele operar con una tripulación mínima de tres personas (piloto, copiloto y un encargado de la manguera de combustible), en esta misión viajaban seis pasajeros. El reabastecimiento en el aire es reconocido por los expertos como una de las tareas más difíciles y peligrosas dentro de la aviación militar debido a la precisión que requiere.

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