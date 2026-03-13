Greg Abbott refuerza leyes de inmigración en Texas: estas son las nuevas medidas

Suscríbete a nuestros canales

Las leyes de inmigración en Texas han experimentado importantes modificaciones durante los primeros meses de este año 2026, luego de una serie de decisiones firmadas por el gobernador Greg Abbott.

Estas medidas buscan reforzar la cooperación entre autoridades estatales y federales, además de introducir nuevas reglas relacionadas con el empleo de trabajadores extranjeros en instituciones públicas.

El conjunto de políticas forma parte de una estrategia estatal que pretende fortalecer la aplicación de normas migratorias y revisar programas laborales vinculados con personal extranjero.

Las autoridades argumentan que estos cambios buscan priorizar oportunidades para los residentes del estado y mejorar la coordinación con agencias federales encargadas del control migratorio, según informa diario La Nación.

Nueva cooperación entre cárceles y autoridades federales

Uno de los cambios más destacados dentro de las leyes de inmigración en Texas es la aplicación de la ley SB 8, que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Esta normativa obliga a los condados que administran cárceles a firmar acuerdos de cooperación con el U.S. Immigration and Customs Enforcement, organismo responsable de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos.

Estos acuerdos se basan en la Section 287(g) of the Immigration and Nationality Act, un mecanismo que permite a las autoridades locales colaborar con el gobierno federal en la identificación de personas detenidas que podrían estar en situación migratoria irregular. De esta manera, los departamentos del sheriff pueden participar en ciertos procesos relacionados con la aplicación de la ley migratoria.

Restricciones en el uso de visas laborales

Otra decisión relevante dentro de las leyes de inmigración en Texas está relacionada con la contratación de profesionales extranjeros en universidades públicas y agencias estatales. A comienzos de 2026, el gobierno estatal ordenó congelar nuevas solicitudes de la H-1B visa program.

Esta medida establece que las instituciones financiadas con fondos públicos deben solicitar autorización a la Texas Workforce Commission antes de presentar nuevas peticiones para este tipo de visas.

Además, deberán presentar informes detallados sobre los trabajadores extranjeros actualmente patrocinados y las características de sus contratos.

Entre los datos solicitados se incluyen:

Número de solicitudes presentadas o renovadas en 2025

Cantidad de empleados extranjeros patrocinados

Puestos que ocupan dentro de la institución

País de origen y vigencia de sus permisos migratorios

Entre las principales disposiciones se encuentran:

SB 36: creación de una división de seguridad nacional dentro del Texas Department of Public Safety para coordinar operaciones fronterizas.

SB 17: restricciones a la compra de tierras por parte de ciudadanos o entidades vinculadas con países considerados adversarios.

HB 128: regulación de acuerdos de “ciudades hermanas” entre gobiernos locales de Texas y comunidades extranjeras.

SB 1349: tipificación de delitos relacionados con la llamada represión transnacional y con la aplicación no autorizada de leyes extranjeras.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube