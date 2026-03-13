Giro diplomático: Díaz-Canel revela diálogos con EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En un anuncio que ha sacudido el panorama geopolítico regional, el Partido Comunista de Cuba (PCC) confirmó este viernes 13 de marzo que delegaciones del Gobierno de la isla han sostenido recientemente "conversaciones" de alto nivel con representantes del Gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

Según declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel, estos encuentros buscan identificar soluciones a los problemas bilaterales y explorar áreas de cooperación en beneficio de ambos pueblos, siempre bajo un marco de soberanía y respeto mutuo.

La confirmación oficial surge tras días de especulaciones y rumores sobre contactos discretos en terceros países.

Durante una reunión con el Buró Político, Díaz-Canel explicó que estos intercambios se realizan bajo la dirección histórica de la Revolución y con el objetivo de alejar la relación de la confrontación estéril. "Se trata de un proceso sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad", enfatizó el mandatario cubano.

"No hemos ido a pedir clemencia, sino a discutir con argumentos. Cuba está dispuesta a construir una relación civilizada con Estados Unidos, siempre que se reconozca nuestra autodeterminación y no se pretenda imponer condiciones sobre nuestro sistema interno", acotó.

En su alocución, el presidente cubano destacó que ambos gobiernos comparten preocupaciones que trascienden la ideología.

En tal sentido, mencionó específicamente el combate al tráfico de personas y la seguridad marítima.

Díaz-Canel pidió a la población y a los cuadros del partido mantener la "vigilancia revolucionaria".

Explicó que, aunque el diálogo es una herramienta necesaria, la historia ha enseñado a Cuba a ser cautelosa con las promesas de Washington.

El mandatario admitió que la situación económica de la isla es una prioridad en la agenda. Sin mencionar directamente el término "embargo", se refirió a la necesidad de eliminar obstáculos bilaterales que impiden el flujo normal de insumos básicos y medicinas.

Además, vinculó el éxito de estas conversaciones con la posibilidad de aliviar las tensiones financieras que afectan el día a día de los cubanos.

