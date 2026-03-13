Migrante venezolano bajo custodia somete a un oficial y roba su arma: incidente enciende las alarmas

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad en las operaciones de control migratorio genera una nueva alerta tras un altercado físico en la localidad de Utica. Los agentes federales realizaban labores de campo cuando un individuo opuso resistencia de forma violenta y puso en riesgo la vida de los oficiales.

El incidente subraya los peligros constantes que afrontan las autoridades durante la ejecución de las leyes de extranjería en el territorio nacional. La fiscalía analiza los hechos mientras los investigadores recopilan pruebas sobre la conducta delictiva del sospechoso en Michigan.

El fiscal Jerome F. Gorgon Jr. confirmó que el inmigrante desarmó y atacó a los agentes con el codo durante su detención. Según, el Departamento de Justicia, identifica al detenido como Arnoldo José Márquez Pulido, quien ingresó al país sin documentos en 2024.

¿Cómo ocurrió el ataque durante la detención?

Los investigadores vigilaban un vehículo vinculado a personas que trabajaban sin estatus legal cuando localizaron a Márquez Pulido, de 33 años. El sujeto intentó escapar inicialmente a gran velocidad en su automóvil y después continuó la huida a pie por las calles de Utica.

Durante el forcejeo físico, el hombre propinó un golpe en el rostro a uno de los oficiales antes de desarmar a otro compañero. El acusado logró sacar una pistola Glock del cinturón de un agente federal justo antes de que el resto del equipo lograra someterlo.

Dos funcionarios resultaron con lesiones leves tras la pelea y recibieron atención médica inmediata en un hospital cercano a la zona del conflicto. El uso de la fuerza resultó necesario para recuperar el armamento y garantizar la integridad de los presentes en el operativo.

¿Qué cargos enfrenta migrante venezolano detenido?

Márquez Pulido ahora encara múltiples cargos federales que incluyen la agresión a funcionarios públicos y el robo de equipo táctico oficial. El fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr. declaró que estos sucesos demuestran los riesgos que las autoridades enfrentan al cumplir su deber.

El historial del detenido muestra que cruzó la frontera sur hace apenas dos años bajo una condición migratoria irregular. Este antecedente agrava su situación jurídica ante el tribunal federal que evaluará su peligrosidad y la posibilidad de una deportación expedita tras el juicio.

Las agencias de vigilancia en Michigan mantienen la alerta sobre otros posibles implicados que operan sin los permisos laborales correspondientes. El caso de Márquez Pulido servirá como un referente sobre las consecuencias legales de atacar a la autoridad durante procesos de custodia.

