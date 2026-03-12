Precios del Petróleo Brent y Texas este 12 de marzo: así cierra la jornada

Suscríbete a nuestros canales

os precios internacionales del petróleo registraron este jueves un incremento significativo, impulsados por la cotización del Brent y el WTI Texas, que alcanzaron niveles máximos no vistos desde 2022.

La escalada responde a las advertencias de la República Islámica de Irán sobre el mantenimiento del cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio energético global, en el marco del conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

El barril de Brent, referencia para los mercados internacionales, finalizó la jornada con un alza del 9,22%, situándose en 100,46 dólares. Este valor representa su punto más alto desde agosto de 2022. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 9,72%, cerrando en 95,73 dólares por barril.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó la situación actual como «la mayor perturbación» del suministro de petróleo de la historia. La paralización del tráfico de hidrocarburos en la región del Medio Oriente ha generado una presión alcista inmediata sobre los inventarios globales debido a la importancia estratégica de la zona afectada.

Tensiones geopolíticas y bloqueo de suministros

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió un comunicado a través de la televisión estatal donde ratificó la postura de su administración respecto al tránsito marítimo. Jamenei afirmó que "debe utilizarse la carta del bloqueo del estrecho de Ormuz", una estrategia que los Guardianes de la Revolución han confirmado mantener para ejercer presión sobre sus adversarios.

Estas declaraciones ocurren tras los eventos del pasado 28 de febrero, en los cuales falleció Alí Jamenei. En respuesta a la situación militar, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, manifestó que el gobierno estadounidense se arrepentirá del «grave error de cálculo" que supuso iniciar las acciones bélicas contra su nación.

Contexto regional en Medio Oriente

Mientras las fuerzas iraníes prometen intensificar sus acciones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuestionó la legitimidad y la ausencia pública de Mojtaba Jamenei tras su designación el pasado domingo.

Los datos presentados en este reporte técnico provienen de los anuncios oficiales de la televisión estatal iraní, los informes de mercado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y las declaraciones del Consejo Superior de Seguridad de Irán. Los precios de cierre corresponden a la sesión bursátil del jueves 12 de marzo de 2026.