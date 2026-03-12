EEUU endurece los requisitos para otorgar créditos bancarios: estas son las trabas para migrantes con Green Card

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema empresarial en Norteamérica enfrenta un cambio drástico en las políticas de apoyo económico para el sector privado. Las nuevas directrices modifican el acceso a recursos que antes facilitaban el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Muchos emprendedores locales manifiestan su preocupación ante la falta de alternativas para sustentar sus operaciones comerciales durante el presente año. Esta decisión gubernamental altera la planificación financiera de miles de negocios que dependen del respaldo estatal para competir en el mercado.

La Administración de Pequeños Negocios (SBA) confirma que EEUU amplía restricciones a préstamos para inmigrantes y residentes con green card de forma inmediata. Según la agencia EFE, detalla que la prohibición abarca ahora a la totalidad de los programas de financiamiento federal.

¿Qué programas afecta estas restricciones para inmigrantes?

La restricción de la SBA incluye por primera vez el programa de micropréstamos y el sistema de bonos de garantía para la construcción. Estas herramientas resultan vitales para los negocios que inician operaciones o que buscan contratos públicos de gran escala en sus estados.

Cualquier empresa que posea participación parcial de personas extranjeras queda fuera del esquema de apoyo financiero garantizado por el gobierno. La medida afecta incluso a corporaciones donde la mayoría de los inversionistas poseen la ciudadanía, pero cuentan con algún socio residente.

La administración del presidente Donald Trump promueve este endurecimiento como parte de su agenda económica enfocada en la exclusividad de los programas federales. La orden impide que los portadores de residencia permanente accedan a créditos respaldados por el erario nacional.

¿Qué consecuencias estas restricciones?

El sector de los pequeños negocios prevé una caída en la creación de nuevos empleos debido a la falta de capital fresco para los inmigrantes. Muchos residentes con 'green card' tributan y generan riqueza, pero ahora carecen de las protecciones financieras que la SBA otorgaba anteriormente.

Expertos legales sugieren que esta política obligará a muchos empresarios a buscar financiamiento en la banca privada con intereses mucho más elevados. La exclusión del apoyo federal debilita la capacidad de resistencia de las compañías ante posibles crisis económicas o fluctuaciones del mercado.

La normativa establece que la presencia de propietarios no ciudadanos funciona como un impedimento absoluto para recibir cualquier préstamo de la agencia. Esta decisión marca una brecha significativa en el acceso a la equidad financiera para los residentes legales que emprenden en territorio estadounidense.

¿Cómo reaccionan los gremios la nueva medida?

Diversas organizaciones de defensa del inmigrante critican la extensión de estas prohibiciones hacia los programas de microcréditos por considerarla una barrera al progreso. Los activistas señalan que los residentes permanentes contribuyen de manera activa al sistema de seguridad social y al desarrollo local.

El gobierno de Estados Unidos mantiene su postura de priorizar los recursos federales para ciudadanos con el fin de fortalecer la economía interna. Mientras tanto, las oficinas de la SBA actualizan sus manuales de operación para rechazar las solicitudes que no cumplan con los nuevos requisitos.

Los dueños de negocios deben revisar sus estructuras societarias antes de aplicar a cualquier fondo de garantía federal durante este ciclo fiscal. El cambio de política representa un desafío logístico para las instituciones financieras que actúan como intermediarias de los programas de la Administración de Pequeños Negocios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube