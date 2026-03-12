¿Sin cuarto y por miles de dólares? La curiosa "casa pasillo" que desafía el mercado de Long Island

Suscríbete a nuestros canales

Una propiedad en el sector de Selden, Long Island, se volvió viral no por su lujo, sino por su extrema austeridad: una casa de apenas 41 metros cuadrados que se vende por casi $330.000 y que tiene la particularidad de no contar con un solo dormitorio.

Ubicada en el 84 de la avenida Wyona, esta edificación es una de las propuestas más inusuales del condado de Suffolk, desafiando las convenciones del mercado residencial tradicional.

Anatomía de una "casa estudio"

La vivienda tiene una estructura alargada y estrecha (aprox. 3 por 11 metros), lo que obliga a una integración total de las funciones vitales en un único ambiente. Su distribución interior incluye:

Área Multifuncional: Un solo espacio que sirve como cocina, comedor y sala de estar.

Zona de Descanso: Inexistente de forma física; el comprador deberá adaptar muebles convertibles para dormir en el área común.

Baño: Es la única habitación independiente de la estructura.

Sótano: Un espacio crudo que, según la agente Denise Beckman, podría transformarse en un dormitorio real si se obtienen los permisos legales y de seguridad necesarios.

El mercado: ¿Por qué pagar tanto por tan poco?

Aunque parezca una "anomalía", como la define Beckman, el precio de esta casa tiene una explicación lógica dentro del agresivo mercado actual de Long Island:

Precio de Entrada: A $330.000, cuesta menos de la mitad del precio medio de una casa en el condado de Suffolk, que hoy ronda los $700,000 USD. Impuestos Bajos: La propiedad paga aproximadamente $3.700 anuales en impuestos, una cifra significativamente menor al promedio regional. La "Puerta de Acceso": Para muchos compradores frustrados por los altos intereses y la falta de inventario, esta casa representa la única forma de dejar de rentar y comenzar a generar plusvalía.

“La gente está haciendo que funcione... están analizando las posibilidades incluso en casas de cero habitaciones”, afirma el experto en bienes raíces Mike McLean, destacando la resiliencia de los compradores actuales.

