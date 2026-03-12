Tiroteo en universidad de Virginia: reportan un fallecido y múltiples heridos

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves, 12 de marzo, se registró un tiroteo en el campus de la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, EEUU.

El suceso, que ocurrió dentro del edificio Constant Hall, sede de la Facultad de Negocios, dejó un saldo de dos personas heridas y el atacante fallecido.

De acuerdo con CNN y otros medios internacionales, las fuerzas de seguridad de EEUU iniciaron una movilización inmediata. Según las autoridades, la amenaza para la comunidad estudiantil ya cesó.

¿Qué ocurrió?

El ataque comenzó pocos minutos antes de las 10:50 a.m. (hora de Miami). Tras recibir el reporte de una "amenaza activa", la universidad activó los protocolos de seguridad, instando a los alumnos y al personal a huir, esconderse o luchar.

Minutos más tarde, la institución emitió un aviso de "visto bueno", asegurando que ya no existía peligro para quienes se encontraban en el campus. El sujeto armado fue neutralizado por los agentes.

Estado de las víctimas

Las dos personas que resultaron heridas durante el tiroteo fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la universidad no reveló la identidad de los afectados ni detalles específicos sobre la gravedad de su estado de salud. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte médico oficial.

Respuesta de las autoridades

En la escena trabajaron de forma conjunta la policía universitaria, la policía de la ciudad de Norfolk y agentes especiales de la agencia federal de control de armas (ATF).

Los oficiales mantienen acordonada el área de Constant Hall para realizar las investigaciones correspondientes. La universidad, que cuenta con una matrícula de 24.000 estudiantes, pidió a la población evitar la zona mientras concluyen las labores de peritaje.

