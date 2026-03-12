Cumbre en Tienditas: restringen paso en el puente Atanasio Girardot por reunión Petro-Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, las autoridades fronterizas implementaron una restricción en el paso vehicular del puente internacional Atanasio Girardot, conocido popularmente como "Tienditas".

Dicha infraestructura, que conecta al estado Táchira en Venezuela con Villa del Rosario en Colombia, presenta una reducción en su capacidad operativa debido a la instalación de carpas, tarimas y dispositivos de seguridad.

La medida responde a los preparativos para el encuentro diplomático programado para este viernes 13 de marzo entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Detalles del cierre y logística fronteriza

De acuerdo con el reporte de Blu Santanderes y la Prensa del Táchira, el operativo de acondicionamiento del paso binacional comenzó formalmente esta semana y se tiene previsto que las restricciones se extiendan hasta el próximo sábado.

Esta será la primera reunión que mantendrá Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada, con el mandatario colombiano, quien restableció los lazos diplomáticos con el país vecino en septiembre de 2022.

Agenda económica y de seguridad

Según información extraoficial, el encuentro en el puente de Tienditas servirá para abordar temas críticos de la dinámica fronteriza. Entre los puntos principales de la agenda se encuentran el intercambio comercial, la creación de zonas económicas especiales y, de manera primordial, la revisión de los horarios de operatividad de los puentes internacionales que unen a ambas naciones.

Asimismo, se espera la asistencia de alcaldes de las localidades fronterizas del Táchira y diversas autoridades del gobierno colombiano para fortalecer la cooperación regional.

La relación bilateral

Este nuevo acercamiento ocurre en un contexto de altibajos históricos en la relación entre Colombia y Venezuela, la cual es descrita por analistas como una "montaña rusa" desde el siglo XIX. Para el gobierno colombiano, este encuentro representa un paso pragmático en la gestión de una frontera de más de 2.200 kilómetros, donde la seguridad y la presencia de grupos armados siguen siendo desafíos fundamentales.

Según declaraciones previas de Rodríguez, la reunión también buscará avanzar en acuerdos de soberanía energética y respeto mutuo, en un proceso que cuenta con el seguimiento de la comunidad internacional.

