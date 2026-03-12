Aumento salarial en Venezuela: ¿Cuándo se verán los resultados de la políticas económicas recién adoptadas?

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria), Jorge Cruz Hernández, indicó cuándo podrán verse los resultados de las medidas económicas en el país.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, Cruz Hernández habló sobre un posible aumento salarial, destacando que es "un tema complejo".

Amuento salarial en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Cruz Hernández, desde el mes de enero de 2026 se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo para tratar el tema salarial y un posible aumento del mismo.

En estas mesas de trabajo destaca que se han presentado diferentes propuestas para un aumento salarial, sin embargo, resalta que es "un tema complejo" por varios motivos.

Asimismo, resaltó que el Estado es el mayor patrono del país con 3 millones de empleados públicos aproximadamente y cerca de 5 millones de pensionados y jubilados, por lo que advierte que "debemos ser bien responsables porque es un tema complejo de solucionar".

"Un aumento de 10 dólares puede representar mil millones de dólares en un año"

Cruz Hernández también hizo énfasis, como Jorge Roig, quien es integrante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en que "un aumento de sueldo, salarios o de ingresos en el país de 10 dólares adicionales puede representar mil millones de dólares en un año".

En este sentido, agrega que para decidir sobre estos temas "se basa por supuesto en las perspectivas de ingresos que pueda tener el Estado venezolano, las perspectivas de ingresos que tenga en empresariado privado de cara a esta nueva realidad, pero sin duda, también tiene que existir un acuerdo que permita que los ingresos del trabajador sean buenos". Sin olvidar que debe ser "factible el pago" de este posible aumento salarial.

¿Cuándo se verán cambios en la economía del país?

Al respecto, Cruz Hernández asegura que las recientes modificaciones a las leyes en materia económica que se han trabajado en la Asamblea Nacional, están proporcionando un "piso sólido" para los cambios en la economía del país.

Sobre cuándo se podrán ver los resultados en la economía venezolana de las medidas políticas aplicadas desde enero de 2026 a la fecha, el representante industrial estima que podrá ser en un "corto plazo".

