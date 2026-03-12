El caso de Thalía Sánchez: cómo un algoritmo de vigilancia dejó a su hija sin escuela en Alsip

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de la casa propia se ha convertido en una pesadilla burocrática y tecnológica para Thalía Sánchez en Alsip, Illinois.

Su caso ha puesto bajo la lupa una práctica creciente en los distritos escolares de Estados Unidos: el uso de software de vigilancia para rastrear las placas de los autos de los padres y decidir si sus hijos tienen derecho a estudiar en sus escuelas.

A pesar de presentar escrituras, facturas y registros oficiales, el Distrito Escolar 126 le ha negado la inscripción a su hija basándose en los datos de un algoritmo.

Vigilancia en la entrada de casa: el sistema CLEAR

El conflicto escaló cuando Thalía descubrió que el distrito escolar no solo revisaba sus documentos, sino que rastreaba los movimientos de su vehículo.

La herramienta: El distrito utiliza Thomson Reuters Clear , una plataforma de reconocimiento de matrículas (LPR) que vincula cámaras de vigilancia a nivel nacional con datos de propiedad de vehículos.

El costo: Documentos obtenidos revelan que el Distrito 126 paga $41,904 por un contrato de 36 meses para utilizar este software de verificación de residencia.

El argumento del distrito: Según correos enviados a Sánchez, el software detectó su auto en direcciones de Chicago durante las noches de julio y agosto. Por lo tanto, concluyeron que "no reside donde dice vivir", a pesar de ser la dueña de la propiedad.

“Me informaron que mis placas están siendo rastreadas... No entiendo, ¿por qué me niegan algo tan importante como la educación de un niño si pago mis impuestos aquí?”, cuestionó Sánchez.

La defensa de la privacidad vs. la equidad escolar

Thalía insiste en que ella y su hija viven permanentemente en su casa de Alsip. Explica que la ubicación de su auto en Chicago se debió a que se lo prestó a un familiar durante el verano. Sin embargo, para el algoritmo de vigilancia, ese movimiento fue suficiente para marcarla como "no residente".

El sitio web de la empresa promotora del software asegura que la verificación protege la "salud financiera" de las escuelas, evitando que familias de otros distritos utilicen recursos locales.

No obstante, casos como el de Sánchez demuestran que la tecnología puede fallar al interpretar la realidad humana, dejando a niños sin acceso a la educación pública.

Impacto actual: educación a distancia

Mientras el distrito escolar mantiene silencio y evita las solicitudes de entrevista de medios como NBC 5 y Telemundo Chicago, la hija de Thalía se ve obligada a asistir a una escuela privada a 45 minutos de su hogar.

Esta situación reabre el debate sobre hasta dónde pueden llegar las instituciones públicas en el uso de herramientas de vigilancia privada para auditar la vida de los ciudadanos que, técnicamente, financian estas instituciones con sus impuestos.

