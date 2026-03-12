Selección de Irán en alerta: la advertencia de Trump a los jugadores

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, recomendó que la selección de fútbol de Irán no participe en el Mundial 2026, pese a que afirmó que el equipo es “bienvenido” a competir en Estados Unidos.

Dicha advertencia se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras un ataque que resultó en la muerte del líder supremo iraní.

El ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, señaló que “no existen condiciones” para que el país participe en el torneo, argumentando que los recientes conflictos han puesto en riesgo la vida de sus ciudadanos y deportistas.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial” “Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Trump reiteró que la selección iraní sería bien recibida en la Copa del Mundo. Sin embargo, esta posición entra en conflicto con la visión de Irán, que mantiene su negativa a enviar al equipo mientras no se garantice la seguridad de los jugadores en territorio estadounidense.

Sin dudas, la advertencia presidencial ha abierto un debate sobre la seguridad de los deportistas en contextos de tensión internacional, así como sobre las implicaciones políticas de la participación de Irán.

