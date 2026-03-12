Control de armas en Estados Unidos: un nuevo Estado pone en jaque uso de rifles de asalto

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre el control de armas en Estados Unidos tomó fuerza luego de que la legislatura de Virginia aprobara un conjunto de normas destinadas a restringir la venta de rifles de asalto y mejorar las medidas de seguridad relacionadas con su almacenamiento.

Las medidas fueron aprobadas por la Cámara de Delegados y forman parte de una agenda legislativa impulsada principalmente por sectores que promueven regulaciones más estrictas.

¿Qué plantea la nueva legislación en Virginia?

El proyecto central establece restricciones a la comercialización de rifles de asalto y limita la capacidad de los cargadores de munición.

De concretarse la aprobación final, estas armas no podrán venderse ni transferirse dentro del estado después de la fecha fijada por la ley.

Sin embargo, la normativa contempla excepciones para quienes adquirieron estos equipos antes del límite establecido. Esto permitiría a los actuales propietarios mantener legalmente sus armas, siempre que hayan sido compradas antes de la entrada en vigencia de las nuevas reglas.

Principales puntos de la propuesta

Entre las disposiciones más relevantes aprobadas por los legisladores destacan:

Prohibición de vender nuevos rifles de asalto en el estado.

Límite máximo de 15 balas por cargador.

Excepción para armas adquiridas antes de julio de 2026.

Estas medidas buscan reducir la circulación de armas de alto poder sin afectar de manera retroactiva a los propietarios actuales.

Otra de las normas incluidas en el paquete legislativo establece sanciones para quienes dejen armas de fuego sin protección dentro de vehículos. La medida pretende evitar que estos equipos sean robados o utilizados de manera indebida.

En caso de incumplimiento, los propietarios podrían enfrentar multas civiles de hasta 500 dólares. Incluso se contempla la posibilidad de remolcar el vehículo si no cumple con las normas. Además, la aprobación de estas leyes generó fuertes diferencias entre los partidos políticos del estado.

Legisladores demócratas sostienen que la regulación representa un paso necesario para prevenir tragedias y limitar el acceso a armas utilizadas en tiroteos masivos.

Por otro lado, dirigentes republicanos y activistas defensores del derecho a portar armas consideran que las restricciones podrían afectar a ciudadanos que poseen armas de forma legal. También advierten que la medida podría enfrentar desafíos legales en tribunales.

La decisión final queda en manos de la gobernadora

Tras superar el proceso legislativo en ambas cámaras estatales, el paquete de leyes ahora espera la decisión de la gobernadora Abigail Spanberger. Su firma determinará si las nuevas restricciones se convierten oficialmente en ley.

De aprobarse, Virginia se sumaría a un grupo de estados y al Distrito de Columbia que ya aplican controles sobre rifles de asalto y cargadores de alta capacidad.

