Reta a Donald Trump: primer mensaje de Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, emitió su primer mensaje oficial tras asumir el poder y adoptó una postura firme frente a Estados Unidos.

En su declaración, aseguró que el estrecho de Ormuz debe mantenerse cerrado, una medida que impacta directamente el comercio internacional de petróleo debido a la importancia estratégica de esta ruta marítima.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní y marcó el inicio de su liderazgo con un tono desafiante, según información de la agencia de noticias EFE.

Jameneí afirmó que Irán no abandonará su postura frente a sus adversarios y prometió que el país responderá por las víctimas del conflicto reciente, reiterando que la “sangre de los mártires será vengada”.

Amenazas a bases militares de EEUU

Durante su pronunciamiento, el nuevo dirigente iraní también advirtió que las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio podrían convertirse en objetivos si continúan las hostilidades.

Incluso instó a los países que albergan esas instalaciones militares a reconsiderar su presencia y cerrar dichas bases lo antes posible para evitar consecuencias.

“Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo”.

Jameneí sostuvo que Irán busca mantener relaciones amistosas con los países vecinos, aunque aclaró que los ataques recientes han estado dirigidos únicamente contra instalaciones militares estadounidenses y no contra los territorios de esas naciones.

Contexto tras la muerte de Alí Jameneí

Mojtaba Jameneí asumió el cargo después de la muerte de su padre, Alí Jameneí, quien falleció durante los ataques realizados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

La Asamblea de Expertos lo eligió como nuevo líder supremo, convirtiéndose en el tercer dirigente de la República Islámica desde la revolución de 1979.

El nuevo líder reconoció que ocupar el lugar de figuras históricas como Ruholá Jomeiní y Alí Jameneí representa una gran responsabilidad. Sin embargo, aseguró que continuará con la línea política del régimen y que Irán mantendrá su posición firme frente a las presiones internacionales.

