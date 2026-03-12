Pánico en Michigan: FBI rodea sinagoga tras reportes de disparos y un sospechoso activo

Suscríbete a nuestros canales

Una situación de extrema emergencia se desarrolla este jueves 12 de marzo en el estado de Michigan, tras reportes oficiales de un tirador activo dentro de una sinagoga.

Las autoridades locales y equipos tácticos de la policía han acordonado el área y activado un operativo de gran escala para neutralizar la amenaza.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que el personal acudió a la escena para responder “a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan”.

En el lugar se pudo apreciar humo saliendo del edificio, sin que hasta el momento se haya informado si hay víctimas por estos hechos.

Al sitio acudieron elementos de la policía local y la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso se encuentra prófugo.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland informó en Facebook que el personal de emergencia desalojó la sinagoga en West Bloomfield.

