María Corina Machado en Chile: esto le entregaron en Santiago

Suscríbete a nuestros canales

En un emotivo acto celebrado este jueves 12 de marzo, la ciudad de Santiago de Chile otorgó un importante reconocimiento a la venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La distinción, concedida por las autoridades locales en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos humanos, consolida la relevancia internacional de Machado en el marco de su gira por el Cono Sur, donde ha mantenido encuentros con las más altas esferas políticas y sociales tras la reciente toma de posesión presidencial en el país austral.

María Corina Machado es declarada huésped de honor en Santiago

Al respecto, y en la entrega de las llaves de la ciudad, María Corina Machado expresó que no toma el reconocimiento como un triunfo personal, sino como un homenaje a la resistencia del pueblo venezolano.

"Estas llaves no son para mí, son para cada venezolano que sueña con volver a casa y para los miles que han hecho de Santiago su segundo hogar. Este gesto reafirma que no estamos solos en esta ruta", afirmó la Nobel durante su intervención.

Este hito ocurre en un momento crucial de su visita a Chile, tras haber participado en la toma de posesión presidencial y mantenido reuniones de alto nivel con jefes de Estado de la región.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube