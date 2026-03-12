¡Monto récord en Patria! Bono especial activo este jueves

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 12 de marzo, el Sistema Patria mantiene activa una bonificación especial para cierto sector de la administración pública.

El estipendio es parte de las ayudas sociales que entrega el Gobierno Nacional a los registrados en la plataforma digital.

Bono especial activo este jueves

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital confirmó la asignación de este beneficio social.

En tal sentido, indicó la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, marzo 2026.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores del sector público con cargos de confianza, personal militar, docentes activos del Ministerio para la Educación que participan en planes de formación específicos, como el de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, entre otros.

"Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, marzo 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial. Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos. MONTO: 49.800,00 BS", se lee en la publicación.

Para activar el bono, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘Monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube