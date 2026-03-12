Aumentos de salarios en Venezuela: la ambiciosa propuesta de la CBST para el Gobierno

Suscríbete a nuestros canales

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) presentó una nueva propuesta económica al Ejecutivo Nacional con el objetivo de indexar y recuperar el poder adquisitivo en el país.

El planteamiento central busca establecer un esquema de aumentos salariales trimestrales de 50 dólares, además de la creación de bonos compensatorios para periodos vacacionales y decembrinos, buscando beneficiar tanto al personal activo como a los sectores más vulnerables de la nómina pública, reportó en Telegram el Canal Patria Digital.

Un nuevo esquema de aumentos trimestrales

La propuesta de la CBST se basa en la progresividad. La central propone que el salario se ajuste cada tres meses con un incremento equivalente a 50 dólares. Esta medida busca contrarrestar la inflación y dar estabilidad al trabajador.

En caso de que el Ejecutivo no apruebe el aumento directo al salario básico, la CBST plantea un "Plan B": incrementar el Ingreso Contra la Guerra Económica y el Bono de Alimentación (Cestaticket) en 50 dólares, también de forma trimestral.

Bonos de $100 para periodos especiales

Para garantizar que los trabajadores puedan cubrir gastos extraordinarios, la organización propone dos bonos compensatorios fijos:

Bono de vacaciones: equivalente a 100 dólares.

Bono de aguinaldos: equivalente a 100 dólares, adicionales a los pagos de ley.

Jubilados y pensionados

De igual modo, la CBST plantea que el personal jubilado y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) reciban un aumento en sus ingresos mensuales en el mismo porcentaje que se asigne a los trabajadores activos.

Con esto, se busca cerrar la brecha de desigualdad que afecta a quienes ya cumplieron su tiempo de servicio.

Defensa del bolsillo: Precios congelados

Más allá del ingreso nominal, la CBST propone una política de defensa del consumidor que incluye:

Lista de rubros: Identificar productos básicos (alimentos, higiene y aseo personal) cuyos precios se mantengan sin aumentos por el lapso de un año.

Intendencia Nacional Obrera: Activar este organismo para que la propia clase trabajadora realice el seguimiento y control del cumplimiento de estos precios.

El documento también toca deudas históricas:

Compensación de prestaciones: Se plantea cancelar una compensación por las prestaciones sociales aprobada en 2022 a los jubilados del periodo 2018, calculada a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) actual.

Banco digital: Propone el pago de las deudas del Estado con las Cajas de Ahorro para reactivar la capacidad de préstamo a los trabajadores.

