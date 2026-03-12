¿Saldrá el sol o lloverá? Conoce el pronóstico del Inameh para este 12 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 12 de marzo se prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica en varias regiones de Venezuela.

De acuerdo con el reporte, la mañana iniciará con nubosidad fragmentada en la mayor parte del territorio.

Además, se estima que después del mediodía aumente la cobertura nubosa, dando paso a precipitaciones de intensidad variable y eventual actividad eléctrica, especialmente en los estados del occidente, oriente y la zona sur del país.

Conoce el pronóstico del Inameh para este 12 de marzo

Se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, este de Falcón, piedemonte andino, Apure y Zulia.

Mientras que para la tarde y la noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y eventual actividad eléctrica, especialmente al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias o lloviznas aisladas en zonas de Falcón, Lara y la Cordillera Central.

Por otra parte, y sobre la Gran Caracas, el Inameh estima escasa nubosidad y zonas despejadas en la mayor parte del periodo; no se descartan algunas lloviznas dispersas al este de Miranda y La Guaira, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Asimismo, al final de la tarde se estiman algunas lluvias dispersas, principalmente al este de Miranda y La Guaira.

