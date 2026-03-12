Proponen cambios en las estaciones de servicio para la venta de gasolina premium y la económica

Suscríbete a nuestros canales

El sector gasolinero de Venezuela ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas estructurales para modernizar la comercialización de combustible.

Oscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), solicitó formalmente a las autoridades la homogeneización de todas las estaciones de servicio del país.

Unificación del catálogo de combustible

La propuesta central de Fenegas busca que todas las gasolineras a nivel nacional operen bajo un mismo esquema: ofrecer simultáneamente el nuevo combustible premium de 97 octanos y la opción económica.

Esta medida pretende estandarizar el servicio y evitar la disparidad actual entre diferentes regiones.

Actualmente, el Gobierno mantiene un plan piloto de gasolina Súper Premium que contempla apenas 10 estaciones en Caracas y un promedio de dos por estado en el eje central (Aragua, Carabobo y Lara).

Cambio en el modelo de subsidio: Del "biopago" al efectivo

Prosperi planteó una transformación profunda en la forma en que el Estado ayuda al consumidor.

La petición gremial sugiere que el subsidio deje de aplicarse vía huella digital (biopago) y se convierta en un subsidio directo en dinero depositado en la cuenta Patria del ciudadano.

“El consumidor debería poder escoger la estación de servicio donde quiera echar gasolina el día que lo desee, con el dinero de su subsidio ya disponible”, explicó el representante de Fenegas.

Caída drástica en las ventas y realidad regional

El gremialista reveló datos alarmantes de establecimientos en Caracas que antes promediaban ventas de un millón de litros mensuales, han visto caer su operatividad a apenas 2.000 litros, lo que representa una reducción superior al 90%.

Asimismo, aclaró que:

Precios: No se puede hablar de aumentos, ya que la política de precios depende exclusivamente del Estado.

Desigualdad: El mercado del Área Metropolitana de Caracas presenta una dinámica totalmente distinta al resto del interior del país.

Alineación con el Estado

Aunque reiteró que el sector siempre ha estado alineado con las políticas económicas oficiales, Prosperi advirtió que las estrategias actuales están afectando la sostenibilidad del gremio y la experiencia del público consumidor, por lo que urge una revisión de los mecanismos de distribución y pago.