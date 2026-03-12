Venezuela fija reglas para la IA: qué implica el nuevo Código Ético de desarrollo responsable

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha implementado un nuevo Código de Ética para la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de garantizar que su desarrollo y aplicación se realicen de manera responsable, transparente y centrada en los valores humanos.

Este marco busca proteger la soberanía nacional y el bienestar social, estableciendo lineamientos claros para quienes diseñan, desarrollan o implementan sistemas de IA en el país.

Principios fundamentales del Código

El código establece nueve principios clave que orientan el uso de la IA en Venezuela:

Inteligencia Artificial Humanista

Equidad, Igualdad y No Discriminación

Responsabilidad Ambiental

Seguridad y Privacidad

Transparencia

Rendición de Cuentas

Ciencia Abierta

Excelencia

Estos lineamientos buscan que la tecnología sea aplicada de forma ética en cada etapa, desde la concepción y desarrollo hasta su uso final, asegurando beneficios equitativos para la sociedad y respeto por los derechos humanos.

El Código se complementa con normativas existentes como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Infogobierno, consolidando un ecosistema legal sólido para la regulación de tecnologías emergentes.

A nivel global, organismos como la UNESCO, la Comisión Europea y la OCDE promueven estándares similares, lo que posiciona a Venezuela en sintonía con las mejores prácticas internacionales en ética tecnológica.

Este enfoque no solo protege los intereses de las generaciones actuales, sino que también establece una base sólida para garantizar que los avances tecnológicos respeten los derechos de las futuras generaciones y fomenten un desarrollo equilibrado y sostenible.

