Marcha en Caracas 12 de marzo: ruta, horarios y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Sectores laborales y el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) encabezan este jueves 12 de marzo una movilización nacional que llegará hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas.

La jornada, que se replica simultáneamente en los 24 estados del país, busca entregar un pliego de peticiones para exigir salarios dignos y el aumento de las becas estudiantiles.

Ante el despliegue de manifestantes, las autoridades y expertos recomiendan a los conductores tomar previsiones ante el cierre de importantes arterias viales en la capital.

Marcha en Caracas 12 de marzo

La concentración principal en la capital tiene como punto de encuentro la Plaza Morelos a partir de las 10:00 a.m. Desde allí, los manifestantes recorrerán:

Avenida México.

Avenida Universidad.

Destino final: Palacio Federal Legislativo (Sede de la Asamblea Nacional).

Vías alternas:

Para quienes se desplazan del Este al Oeste: Utilizar la autopista Gran Cacique Guaicaipuro o la Avenida Boyacá (Cota Mil) para evitar el centro.

Evitar las transversales de La Candelaria y las cercanías de la estación de metro Parque Carabobo, que podrían presentar cierres preventivos.

Movilización PSUV

Por su parte, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, informó que para este jueves 12 de marzo se celebrará una gran marcha en Caracas con miras a ratificar la soberanía, dignidad e idiosincrasia bolivariana de cara a la agenda desestabilizadora y violenta que pretende desatar la extrema derecha tras la reanudación de los nexos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos.

La movilización tendrá como punto de partida la Plaza Morelos y culminará en la Asamblea Nacional (AN).

“Plaza Morelos a la Asamblea. Va a marchar la Revolución Bolivariana”, exhortó Cabello en la edición más reciente de su programa “Con el Mazo Dando”.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube