Gasolina Súper Premium: introducen amparo ante el TSJ por su cobro solo en dólares

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace casi un mes, PDVSA inició un plan piloto en al menos 10 estaciones de servicio ubicadas en el este de Caracas, en las que se vende la nueva gasolina "Súper Premiun" de 97 octanos, combustible que hasta ahora solo se puede pagar en dólares en efectivo.

La escasez de divisas en efectivo en la actualidad, ha complicado la adquisición de esta gasolina de alto octanaje, por lo que los conductores han denunciado que se les imposibilita surtir sus vehículos en estas estaciones autorizadas.

Al respecto, el pasado 06 de marzo, se introdujo un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se permita cobrar también en bolívares la gasolina Súper Premiun. La acción judicial, la cual está a la espera de su admisión, estuvo a cargo del escritorio jurídico Raymond Aguiar.

Así lo informó el periodista Nelin Escalante, quien entrevistó al abogado Cristian Canache, representante de este bufete.

El abogado detalló que, con este amparo buscan defender el poder adquisitivo y hacer valer lo establecido por las leyes venezolanas que establecen el bolívar como moneda local. Se espera que en los próximos días el TSJ rechace o admita el amparo introducido.

Sector de la gasolina propone cambios para la venta de gasolina

El sector gasolinero de Venezuela ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas estructurales para modernizar la comercialización de combustible.

Oscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), solicitó formalmente a las autoridades la homogeneización de todas las estaciones de servicio del país.

La propuesta central de Fenegas busca que todas las gasolineras a nivel nacional operen bajo un mismo esquema: ofrecer simultáneamente el nuevo combustible premium de 97 octanos y la opción económica.

Esta medida pretende estandarizar el servicio y evitar la disparidad actual entre diferentes regiones.

Actualmente, el Gobierno mantiene un plan piloto de gasolina Súper Premium que contempla apenas 10 estaciones en Caracas y un promedio de dos por estado en el eje central (Aragua, Carabobo y Lara).

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube