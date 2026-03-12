MIPPCI se moderniza: así es la nueva plataforma para la información oficial en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI) lanzó su nueva página web oficial.

Este proyecto busca estrechar el vínculo con la ciudadanía, ofreciendo un espacio digital renovado que facilite el acceso a las noticias relevantes.

De acuerdo con la información oficial, la actualización del portal responde a la necesidad de contar con una herramienta más rápida y sencilla de usar, para que los usuarios encuentren información clara y directa sobre las políticas públicas y los avances de la gestión de manera inmediata.

Información al alcance de todos

El nuevo diseño de la plataforma se enfoca en la agilidad. Ahora, los ciudadanos pueden navegar de forma más cómoda para conocer los detalles de la gestión gubernamental.

El objetivo principal es que la información oficial sea transparente y llegue a cada rincón de la nación sin complicaciones.

Además del sitio web, el MIPPCI invitó a los venezolanos a seguir sus redes sociales para complementar la experiencia informativa.

El nuevo portal

La invitación está abierta para que todos los usuarios exploren la dirección mippci.gob.ve.

Entre sus características principales se encuentran:

Sistema moderno y adaptable a cualquier dispositivo digital

Acceso centralizado a la información

Canales oficiales de contacto y participación ciudadana

Conexión directa con los entes adscritos

