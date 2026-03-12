Suscríbete a nuestros canales

El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iban a celebrar mañana en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves fuentes oficiales colombianas.

"Sí, cancelada", dijo a EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, al ser consultada sobre versiones que circularon hoy de que la reunión entre los dos mandatarios, prevista para celebrarse mañana en el puente internacional Atanasio Girardot no se llevaría a cabo.

