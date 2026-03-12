EEUU frena vuelos de deportación hacia Cuba: la medida deja a cientos de migrantes varados en territorio mexicano

Suscríbete a nuestros canales

El endurecimiento de las leyes migratorias en Norteamérica transforma la dinámica social en el estado de Chiapas durante este 2026. México deja de ser un simple país de tránsito para convertirse en el destino final forzoso de ciudadanos caribeños.

Las familias enfrentan separaciones abruptas debido a las detenciones realizadas por las autoridades estadounidenses en operativos de control interno. Esta situación genera un colapso en los servicios básicos y en la oferta laboral informal de la frontera sur mexicana.

El gobierno mexicano confirma que nuevos vuelos de deportación de EEUU y dejaron cubanos varados en México tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Según EFE, reporta la llegada de entre dos y tres aeronaves cada siete días al estado chiapaneco.

¿Cuántas personas quedaron varadas en México?

Eduardo Antonio Castillejos Argüello, subsecretario de Movilidad Humana, informó que el año pasado la cifra de deportados alcanzó los 12.000 individuos. Actualmente, la población cubana en Tapachula es numerosa y requiere acceso urgente a empleos para subsistir de manera legal.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, estima que cerca de 60,000 migrantes permanecen estancados en la región fronteriza. Los ciudadanos de Haití y Cuba predominan en este grupo que espera resoluciones burocráticas mientras habita en las calles.

El activista denunció que los traslados ocurren bajo una absoluta opacidad y sin que ninguna institución asuma la responsabilidad del bienestar de los deportados. Los expulsados llegan en aviones o camiones sin recibir orientación clara sobre su estatus jurídico en territorio azteca.

¿Qué historias surgen de esta travesía?

Raúl Morales, de 66 años, relató su drama tras vivir 46 años en territorio estadounidense antes de sufrir una detención forzosa en la vía pública. El jubilado aseguró que las autoridades le roban su retiro al enviarlo a México a pesar de su condición de refugiado.

"Me esposaron a la fuerza, yo estaba en la calle y ahora me meten para acá", explicó Morales con indignación a la prensa local. Su caso refleja la agresividad de las políticas actuales que no distinguen entre recién llegados y residentes de larga data.

Por su parte, el migrante Jonas García señaló que la falta de pasaportes les impide cobrar el dinero que sus familias envían para su manutención. Esta barrera administrativa los sumerge en una precariedad extrema mientras esperan respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.

¿Qué futuro esperan los cubanos deportados?

La Comar informa a los solicitantes que los procesos de asilo o refugio pueden tardar un mínimo de 90 días antes de emitir un fallo. Este plazo obliga a miles de cubanos a insertarse en el comercio informal para costear alimentos y vivienda de forma temporal.

La presión migratoria sobre Tapachula aumenta con cada aterrizaje, lo que satura la capacidad de respuesta de las organizaciones internacionales presentes en la zona. Nadie se hace cargo totalmente de la alimentación o el refugio de quienes llegan sin recursos propios.

El escenario regional vaticina una crisis prolongada si las políticas de Washington mantienen el ritmo actual de expulsiones masivas hacia la frontera sur. México asume un papel de contención que desafía su infraestructura social y la paciencia de los habitantes locales de Chiapas.

