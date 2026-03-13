Alarma en Dubái tras ataque de Irán: dron impacta contra edificio en zona residencial

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oleada de ataques por parte de Irán encendió las alarmas en la ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). La acometida de un dron iraní alcanzó un edificio y ocasionó la movilización de los equipos de emergencia.

El impacto se registró en horas de la madrugada este jueves. La acción de Irán contra países del golfo Pérsico no solo alcanzó un edificio en Dubái, sino que también golpeó los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de Manama, la capital de Bahréin y un edificio en el sur de Kuwait, en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

Drones impactan contra edificio residencial

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque, reseñó el diario español As.

A pesar de que la autoridad no identificó el origen de ese ataque concreto, poco después el Ministerio de Defensa del país aseguró que se han interceptado misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, por medio de la red social X.

De igual manera, informó sobre la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

Por otro lado, el Ejército de Kuwait aseguró que “un dron enemigo” alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

Ataques de Irán encienden alarmas

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó sobre la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones fueron destruidos durante la noche anterior al ataque.

No se revelaron detalles sobre posibles víctimas fatales o heridos.

De acuerdo con el informe de Bloomerg, Irán intensificó sus ataques contra distintas zonas de Dubái y activos navieros.

Las autoridades de la ciudad confirmaron dos ataques, luego de que los residentes recibieran alertas de misiles.

Uno de los drones impactó un edificio de Cheek Harbour, en una zona residencial; mientras que entidades bancarias pidieron a sus empleados mantenerse alejados de sus oficinas.

