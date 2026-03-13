¿Qué le pasó a Bolsonaro? El expresidente de Brasil deja la cárcel por emergencia médica

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sacado de su celda este viernes, 13 de marzo, y trasladado de urgencia a un hospital en Brasilia.

Según los primeros reportes, el exmandatario comenzó a sentirse mal durante la madrugada, presentando síntomas que encendieron las alarmas entre el personal de custodia de la prisión donde cumple una condena de 27 años.

Su hijo, Carlos Bolsonaro, fue quien dio la noticia a través de sus redes sociales, detallando que su padre sufrió fuertes escalofríos y vómitos constantes al despertar. Esta situación marca la primera vez que el líder de la derecha brasileña abandona el Complejo Penitenciario de Papuda desde que ingresó a mediados de enero por intentar un golpe de Estado.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

La salud de Bolsonaro se convirtió en un tema recurrente desde el ataque con cuchillo que sufrió en 2018. Aquella herida en el abdomen le provocó múltiples ingresos al quirófano y problemas digestivos crónicos a lo largo de los años.

De hecho, apenas hace un par de meses, mientras estaba detenido en otra sede policial, tuvo que pasar el Año Nuevo hospitalizado tras someterse a cuatro cirugías consecutivas.

Los motivos tras su encarcelamiento

El expresidente se encuentra tras las rejas luego de que la Corte Suprema de Brasil lo hallara culpable de liderar un plan para mantenerse en el poder a la fuerza. La justicia determinó que Bolsonaro orquestó un complot tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por estos hechos, recibió una sentencia de casi tres décadas de cárcel y la prohibición total de participar en política hasta el año 2060.

Detalles del operativo de traslado

La Policía Militar, encargada de la vigilancia en el penal, confirmó que el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Por ahora, los seguidores del exjefe de Estado permanecen a la espera de un parte médico oficial que aclare si sus molestias actuales están relacionadas con las secuelas de su vieja herida o si se trata de una complicación nueva derivada del encierro.

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