Precios del petróleo Brent y Texas para este 13 de marzo: valores sorprenden al mercado

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Los precios del petróleo Brent y Texas para este 13 de marzo muestran una tendencia al alza en el mercado energético internacional. Las cotizaciones registran ligeros incrementos que mantienen la atención de analistas e inversionistas, debido a la incertidumbre generada por factores geopolíticos y posibles afectaciones en el suministro mundial de crudo.

El West Texas Intermediate (WTI) se ubica en 96,28 dólares por barril, lo que representa un aumento de 0,55 dólares en comparación con el cierre previo. Mientras tanto, el crudo Brent alcanza los 100,83 dólares, con una subida de 0,37 dólares, consolidándose nuevamente por encima de la barrera de los 100 dólares.

Aumentos registrados el 12 de marzo

Durante la jornada anterior, los precios del petróleo experimentaron un incremento considerable. El Brent cerró en 100,46 dólares por barril, con un avance superior al 9%, mientras que el WTI terminó la sesión en 95,73 dólares, tras registrar un crecimiento cercano al 10%.

Estos niveles representan los más altos observados desde 2022, lo que refleja el impacto de las tensiones internacionales sobre el mercado petrolero.

El aumento en las cotizaciones está vinculado principalmente a los riesgos que enfrenta el suministro energético mundial, especialmente en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo.

Entre los factores que influyen en el mercado destacan:

Advertencias de Irán sobre posibles restricciones al tránsito marítimo.

Tensiones militares en Medio Oriente.

Riesgo de interrupción en el flujo de hidrocarburos hacia los mercados globales.



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