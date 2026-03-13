¿Castigo a la riqueza? La advertencia de Hochul ante los nuevos impuestos en Nueva York

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La gobernadora Kathy Hochul lanzó una advertencia clara durante las negociaciones del presupuesto en Albany: si se suben demasiado los impuestos a los ciudadanos más ricos, podrían decidir dejar el estado.

En un momento crucial para las finanzas públicas, la mandataria estatal subraya la importancia de mantener un equilibrio fiscal que no ponga en riesgo la base impositiva de Nueva York.

“Lo que quiero asegurar es que seamos inteligentes y tengamos un sistema en el que no se trate simplemente de imponer impuestos por imponerlos”, dijo Hochul.

El riesgo de la migración fiscal en Nueva York

La gobernadora Hochul ha señalado que Nueva York depende en gran medida de un pequeño grupo de contribuyentes de altos ingresos.

Durante sus discursos, enfatizó que estas personas tienen la capacidad de mudarse a estados con impuestos más bajos, como Florida o Texas.

"No podemos pasar por alto que nuestra base impositiva es vulnerable", advirtió, subrayando que la salida de unos pocos cientos de multimillonarios podría dejar un vacío irreparable en el presupuesto destinado a servicios públicos, educación e infraestructura.

Tensiones en la legislatura estatal

La postura de la gobernadora se enfrenta directamente a las propuestas de los legisladores más progresistas en la Asamblea y el Senado estatal.

Estos grupos están promoviendo aumentos en las tasas impositivas para las corporaciones y los ingresos más altos, con la intención de financiar programas sociales ambiciosos y reducir el déficit fiscal.

Sin embargo, Hochul utiliza su poder de veto y su influencia en las negociaciones para bloquear estas iniciativas, argumentando que el estado ya tiene una de las cargas fiscales más altas del país.

La administración estatal está buscando alternativas para aumentar la recaudación sin alejar a los grandes inversores.

Entre las prioridades de Hochul se encuentran la eficiencia en el gasto y el impulso al crecimiento económico tras la pandemia, evitando gravar aún más a quienes ya aportan una parte significativa de los ingresos del estado de Nueva York.

Las perspectivas económicas a largo plazo de Nueva York están en el centro de atención

Los expertos coinciden en que el "éxodo de los ricos" no es solo una teoría, sino una tendencia que ha cobrado impulso gracias al auge del trabajo remoto.

La gobernadora subraya la importancia de que Nueva York siga siendo un lugar competitivo y atractivo para los negocios.

El desenlace de esta batalla presupuestaria será crucial, ya que definirá el futuro económico del estado en los próximos años y decidirá si Nueva York mantiene su estatus como el centro financiero del mundo o si pierde terreno frente a jurisdicciones con políticas fiscales más agresivas.

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