Vídeo impactante: Cúpula de Hierro de Israel frena misiles cerca de central eléctrica en Hadera

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Un vídeo viralizado en redes sociales muestra cómo el sistema antimisiles, conocido como la Cúpula de Hierro de Israel neutraliza dos misiles iraníes cerca de la central eléctrica Orot Rabin, en Hadera, al norte del país.

El sistema, diseñado para proteger zonas civiles y estratégicas, ha demostrado su eficacia en interceptar amenazas de corto alcance y evitar daños a infraestructuras críticas.

La central Orot Rabin, por su importancia energética, se encuentra bajo especial vigilancia ante posibles ataques, según informa el medio El Español.

Aunque Estados Unidos asegura haber reducido parte del arsenal de Irán, los lanzamientos de misiles y drones persisten en la región, con reportes de interceptaciones similares en otros países aliados, como Turquía. Estos eventos reflejan la tensión constante en Medio Oriente y la relevancia de la tecnología defensiva para proteger vidas y recursos estratégicos.

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