Ley de "terrorismo interno" en Florida: lo qué implica para estudiantes, ONGs y libertades civiles

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El panorama político y legal de Florida ha dado un giro significativo con la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes estatal, de una iniciativa que otorga al gobernador Ron DeSantis la autoridad para designar formalmente a entidades locales como "organizaciones terroristas internas".

La medida, que contó con 80 votos a favor y 25 en contra, busca llenar un vacío legal identificado tras intentos previos del Ejecutivo estatal por restringir la actividad de ciertas organizaciones, como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR).

¿Qué establece exactamente la nueva normativa?

La ley, que ahora espera la firma definitiva del gobernador, introduce cambios sustanciales en la administración pública y el sistema educativo:

Designación estatal: otorga al Gobierno de Florida la facultad exclusiva de etiquetar a grupos como "organizaciones terroristas internas".

otorga al Gobierno de Florida la facultad exclusiva de etiquetar a grupos como "organizaciones terroristas internas". Sanciones educativas: autoriza la expulsión de estudiantes que "promuevan" o "apoyen" a los grupos designados bajo esta categoría.

autoriza la expulsión de estudiantes que "promuevan" o "apoyen" a los grupos designados bajo esta categoría. Fondos públicos: faculta al Estado para retirar a escuelas privadas del programa de vouchers (cupones educativos) si se considera que tienen vínculos con tales organizaciones.

El contexto legal: de la orden ejecutiva a la ley

Esta iniciativa surge como respuesta directa tras un bloqueo judicial federal.

Previamente, una orden ejecutiva de DeSantis que buscaba designar a CAIR como organización terrorista fue invalidada por un juez federal, quien determinó que el gobernador carecía de las atribuciones legales para realizar dicha designación unilateral, especialmente al no estar respaldada por el Gobierno federal.

Con esta ley, el Estado busca dotar de un marco normativo local a dicha potestad.

El debate: seguridad pública vs. libertades civiles

La aprobación ha dividido profundamente a la opinión pública y a los sectores legales:

Argumentos a favor: los legisladores republicanos defienden la medida como una herramienta necesaria para la seguridad pública, argumentando que grupos específicos, incluidas ciertas entidades educativas, podrían representar una amenaza para los valores estatales.

los legisladores republicanos defienden la medida como una herramienta necesaria para la seguridad pública, argumentando que grupos específicos, incluidas ciertas entidades educativas, podrían representar una amenaza para los valores estatales. Preocupaciones de la sociedad civil: organizaciones como la ACLU (Unión de Libertades Civiles Estadounidenses) y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) han emitido alertas severas.

La ACLU sostiene que el lenguaje de la ley es "demasiado amplio" y potencialmente inconstitucional al contravenir la Primera Enmienda, advirtiendo sobre el riesgo de un mecanismo de "culpabilidad por designación".

Impacto en la comunidad: la FLIC ha señalado que la vaguedad de la norma podría criminalizar inadvertidamente el trabajo de organizaciones que brindan asistencia social, refugio a personas vulnerables o apoyo a sobrevivientes de violencia, al convertirlas en blanco de sanciones administrativas si su labor es percibida como "apoyo" a causas que el Estado desapruebe.

El papel de los tribunales: Aunque la ley pase, es altamente probable que se enfrente a litigios inmediatos en cortes federales. La jurisprudencia estadounidense suele ser muy protectora de la Primera Enmienda, y las leyes con lenguaje ambiguo a menudo son bloqueadas o modificadas por orden judicial antes de ser aplicadas plenamente.

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