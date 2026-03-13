Clima extremo en EEUU: calor récord vs. frío ártico (Pronóstico hasta el 20 de marzo)

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La geografía de Estados Unidos (EEUU) enfrenta actualmente un fenómeno poco común: la coexistencia de todos los extremos meteorológicos posibles.

Mientras el suroeste experimenta temperaturas de verano pleno, el noreste se prepara para un regreso agresivo del invierno debido a una división en el vórtice polar.

La causa de este caos es una corriente en chorro (jet stream) que se comporta como una montaña rusa fuera de control, con ascensos y caídas verticales que arrastran aire ártico hacia el sur y empujan calor tropical hacia el norte de forma violenta.

El Suroeste: calor de "tres dígitos" antes de tiempo

En estados como Arizona y California, el invierno parece haber sido cancelado. Una cúpula de calor se ha estacionado sobre la región, generando récords históricos:

Phoenix, AZ: se esperan temperaturas de hasta 107°F (42°C). Históricamente, la ciudad no alcanzaba los 100°F antes del 26 de marzo; este año el calor extremo se ha adelantado semanas.

se esperan temperaturas de hasta 107°F (42°C). Históricamente, la ciudad no alcanzaba los 100°F antes del 26 de marzo; este año el calor extremo se ha adelantado semanas. Los Ángeles, CA: las temperaturas ya rozan los 90°F (32°C), obligando a los residentes a buscar refugio del sol en un mes tradicionalmente templado.

El Noreste y Medio Oeste: el regreso del vórtice polar

Mientras unos sudan, otros deben sacar nuevamente los abrigos pesados. La fragmentación del vórtice polar enviará ráfagas de aire ártico hacia el sur:

Chicago y Minneapolis: las mínimas caerán a un solo dígito o incluso 0°F (-18°C) para el martes.

las mínimas caerán a un solo dígito o incluso 0°F (-18°C) para el martes. El corredor de la I-95 (Washington D.C. a Nueva York): tras días inusualmente cálidos con gente en pantalones cortos, el termómetro caerá drásticamente a los 20°F (-6°C) a mitad de semana.

tras días inusualmente cálidos con gente en pantalones cortos, el termómetro caerá drásticamente a los 20°F (-6°C) a mitad de semana. El ciclón bomba: se vigila un sistema que podría intensificarse rápidamente sobre tierra, trayendo entre 3 y 4 pies de nieve en zonas de los Grandes Lagos.

Inundaciones y tormentas: Hawái y el Sur

El clima salvaje no discrimina regiones:

Hawái: un río atmosférico está descargando lluvias torrenciales, manteniendo a Oahu bajo alerta de inundaciones repentinas.

un río atmosférico está descargando lluvias torrenciales, manteniendo a Oahu bajo alerta de inundaciones repentinas. Valle del Misisipi a la Costa Este: existe un riesgo latente de tormentas severas y tornados entre el domingo y el lunes.

Choque Térmico: Los cambios bruscos de temperatura (pasar de 80°F a 30°F en un día) estresan el sistema inmunológico, aumentando los casos de enfermedades respiratorias y problemas cardiovasculares en personas vulnerables.

Pronóstico más específico de los próximos días

El panorama para los próximos días (del 14 al 20 de marzo de 2026) confirma que la inestabilidad extrema no ha terminado.

Según los informes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Climática (CPC), estamos entrando en una fase de "transición violenta" marcada por tres frentes críticos:

Alerta de tormentas severas y tornados (Domingo - Lunes)

El choque entre el aire cálido del Golfo y el aire frío del norte activará una "zona de guerra" meteorológica.

Región en riesgo: desde el valle del Misisipi hasta la Costa Este.

desde el valle del Misisipi hasta la Costa Este. Peligros: el NWS vigila la formación de supercélulas capaces de producir granizo del tamaño de pelotas de golf y tornados aislados, similares a los que ya golpearon Michigan e Indiana a inicios de mes.

Viajes: El sistema de tormentas del domingo/lunes podría causar retrasos significativos en aeropuertos de conexión como Dallas (DFW), Chicago (ORD) y Atlanta (ATL).

El Pico del Calor en el Suroeste (15 - 19 de marzo)

La "cúpula de calor" alcanzará su máxima intensidad a principios de la próxima semana.

Zonas críticas: Arizona, el sur de California y partes de Texas.

Arizona, el sur de California y partes de Texas. Pronóstico: Phoenix podría registrar varios días consecutivos por encima de los 103°F (39°C), alcanzando potencialmente los 107°F entre martes y miércoles.

Phoenix podría registrar varios días consecutivos por encima de los 103°F (39°C), alcanzando potencialmente los 107°F entre martes y miércoles. Riesgo adicional: se espera que los vientos de Santa Ana en California aumenten el riesgo de incendios forestales y sequedad extrema, algo muy inusual para estas fechas de marzo.

Moderación en el Este tras el "Zarpazo Ártico" (18 - 20 de marzo)

El frío extremo que está golpeando el Medio Oeste y el Noreste este fin de semana comenzará a ceder lentamente hacia el viernes 20 de marzo (primer día de primavera).

Mejoría gradual: tras las mínimas de un solo dígito en Chicago y los 20°F en Atlanta y D.C., las temperaturas empezarán a subir hacia los 40°F y 50°F conforme la alta presión se mueva hacia el Atlántico.

tras las mínimas de un solo dígito en Chicago y los 20°F en Atlanta y D.C., las temperaturas empezarán a subir hacia los conforme la alta presión se mueva hacia el Atlántico. Nieve acumulada: las zonas de los Grandes Lagos y el noreste interior deberán gestionar el deshielo rápido de los 3 a 4 pies de nieve caídos, lo que podría generar inundaciones locales en sótanos y calles.

Destacado: El 20 de marzo marca el equinoccio de primavera, fecha en la que los modelos meteorológicos sugieren que la corriente en chorro comenzará a estabilizarse, aunque con una tendencia general de temperaturas más cálidas de lo normal para el resto del mes.

Recomendaciones para enfrentar el frío y el calor

Ante cambios de temperatura de más de 40 grados en menos de 48 horas, siga estas recomendaciones:

Fenómeno Medida de Precaución Calor Extremo Hidratación constante. Evite ejercicios al aire libre entre las 11 AM y 4 PM. El cuerpo aún no está aclimatado al calor de verano. Frío Ártico Proteja las tuberías externas para evitar roturas por congelación. Revise la calefacción antes de que caiga la temperatura. Nieve / Hielo Asegúrese de tener sal para las aceras y verifique la presión de los neumáticos (el frío la disminuye). Inundaciones Nunca intente cruzar caminos inundados en auto. "Date la vuelta, no te ahogues" (Turn around, don't drown).

Salud: Si vive en el noreste, no guarde la calefacción aún; las noches seguirán siendo gélidas hasta el jueves. Si está en el suroeste, el golpe de calor será real; la falta de aclimatación del cuerpo en marzo hace que estas temperaturas sean más peligrosas de lo normal.

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