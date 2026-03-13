Reembolsos IRS 2026: ¿Por qué los cheques llegan con $600 dólares extra?

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El calendario tributario avanza y la presión aumenta: el 15 de abril de 2026 es la fecha límite para rendir cuentas ante el IRS.

Sin embargo, este año el ambiente es distinto. Gracias a reformas legales recientes, millones de contribuyentes están recibiendo una grata sorpresa al revisar sus saldos: los reembolsos están rompiendo récords.

Si aún no has presentado tu declaración, o si ya lo hiciste y estás consultando la herramienta "Where’s My Refund?", aquí te detallamos por qué tu cheque este año podría ser mucho más robusto de lo que esperabas.

¿De cuánto será tu reembolso este 2026?

No existe una cifra mágica universal, pero las estadísticas oficiales del IRS muestran una tendencia clara al alza. De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los reembolsos promedio están superando significativamente a los del ciclo anterior:

Promedio 2026: Entre $3,700 y $3,800 .

Comparativa: Esto representa un aumento del 10% respecto al año pasado.

El dato: En 2025, el promedio fue de $3,167; este año, los contribuyentes están recibiendo, en promedio, $633 adicionales.

¿Por qué aumentaron las devoluciones?

Este incremento no es casualidad. Responde a una combinación de política legislativa y ajustes técnicos en el sistema de recaudación:

"One Big, Beautiful Bill": Esta ley, aprobada en julio de 2025, es el motor principal. Redujo la carga tributaria mediante el aumento del Crédito Tributario por Hijo y la Deducción Estándar. Además, introdujo exenciones históricas para propinas y horas extra, beneficiando directamente a la clase trabajadora y a los adultos mayores con nuevas deducciones. El "error" de las retenciones: Durante 2025, el IRS no ajustó de inmediato sus tablas de retención a los nuevos beneficios de la ley. ¿El resultado? A millones de trabajadores se les descontó dinero "de más" en sus cheques de pago, y ahora el IRS está devolviendo ese excedente en un solo pago.

Guía rápida: calcula tu devolución en 3 pasos

Para tener una cifra estimada antes de que el IRS emita tu pago, sigue esta lógica financiera:

Suma tus ingresos y retenciones: Reúne tus formularios W-2 y 1099. Identifica cuánto impuesto federal ya te retuvieron (lo verás en el recuadro "Federal income tax withheld"). Calcula tu Ingreso Gravable: Al total de tus ingresos réstale la Deducción Estándar (que es más alta este año) o tus deducciones detalladas (hipotecas, donaciones). Aplica Créditos: Resta créditos como el Child Tax Credit o el EITC. Si el impuesto final que te corresponde pagar es menor a lo que ya te descontaron durante el año, esa diferencia es tu reembolso.

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