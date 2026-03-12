El IRS abre sus puertas los sábados: Ayuda presencial sin cita en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está aquí para facilitarte el cumplimiento de tus obligaciones tributarias.

Por eso, ha anunciado la apertura especial de sus Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) durante varios sábados de la temporada de impuestos 2026.

Esta iniciativa está diseñada para ayudar a aquellos que no pueden visitar las oficinas en el horario habitual de lunes a viernes.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobre cómo puedes aprovechar este servicio en el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut), incluyendo los horarios disponibles y los requisitos para recibir atención.

Calendario de apertura: sábados de servicio de contribuyentes del IRS

Según el comunicado oficial del IRS (IRS.gov) y reportes de fuentes especializadas como Greenback Tax Services, las oficinas seleccionadas operarán en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. durante los siguientes sábados:

28 de marzo

11 de abril

25 de abril

30 de mayo

27 de junio

Estas fechas permiten que los contribuyentes reciban ayuda no solo antes de la fecha límite de declaración en abril, sino también para trámites posteriores relacionados con prórrogas o ajustes.

Ubicaciones destacadas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

Aunque el IRS sugiere que siempre verifiques el Localizador de TAC en su sitio web, históricamente, las sedes que participan en estas jornadas incluyen:

Nueva York: Oficinas en Manhattan (Broadway), Brooklyn, Queens (Elmhurst) y Long Island (Bethpage).

Nueva Jersey: Centros en Newark, Edison y Trenton.

Connecticut: Oficinas en Hartford, New Haven y Bridgeport.

Servicios disponibles y lo que necesitas llevar para recibir ayuda del IRS

Durante estas jornadas de puertas abiertas, los funcionarios del IRS están allí para ayudar a los contribuyentes con una variedad de trámites, aunque no aceptan pagos en efectivo.

Es importante tener en cuenta que el IRS aclara que en estos centros no se preparan declaraciones de impuestos, pero sí se brinda información sobre programas gratuitos como VITA (Asistencia Voluntaria de Impuestos) y TCE (Asesoramiento Tributario para Ancianos).

Puedes acudir para:

Verificar tu identidad.

Hacer preguntas sobre el estado de tu cuenta o reembolsos.

Solicitar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Discutir acuerdos de pago y resolver avisos que hayas recibido.

Requisitos para la visita al Seguro Social

Para asegurarte de recibir la asistencia que necesitas, el IRS solicita que lleves:

Una identificación oficial vigente con fotografía.

Los números de Seguro Social o ITIN de todos los miembros de la familia que estén incluidos en la declaración.

Cualquier carta o notificación que hayas recibido del IRS.

Una copia de las declaraciones de impuestos de años anteriores si es necesario para el trámite.

