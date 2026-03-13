La ciudad oculta de Florida donde puedes alquilar por menos de $1.800 al mes

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Florida se ha convertido en un estado de contrastes inmobiliarios, pero una pequeña joya histórica está captando la atención de quienes huyen de los precios de Miami y Orlando.

Se trata de Bartow, la sede del condado de Polk, un destino donde la tranquilidad y el bajo costo de vida se combinan con una ubicación privilegiada.

Ubicada justo en el corazón del estado, Bartow ofrece la posibilidad de vivir en un entorno rodeado de naturaleza por una fracción de lo que cuesta en las grandes metrópolis cercanas.

El refugio del alquiler: menos de $1.800 al mes

En un mercado donde las rentas parecen no tener techo, Bartow se mantiene como una anomalía asequible. Según datos recientes de Zillow, es posible encontrar opciones de vivienda por debajo del promedio estatal:

Renta promedio: Se pueden alquilar casas espaciosas por menos de $1.800 mensuales. Por ejemplo, propiedades de más de 100 metros cuadrados rondan los $1.765 .

Valor de compra: El precio promedio de una vivienda en la jurisdicción es de $270.713 .

Tendencia: A diferencia de otras zonas de Florida, el valor de las propiedades en Bartow ha experimentado una ligera disminución desde marzo de 2025, abriendo una ventana de oportunidad para compradores e inversionistas.

La "Ciudad de Robles y Azaleas" y sus tesoros

Fundada en 1851, Bartow no es solo un dormitorio para trabajadores de otras ciudades; es un epicentro cultural con tres sitios en el Registro Nacional de Lugares Históricos:

Centro de Historia de Polk: Ubicado en el antiguo juzgado de 1909, alberga museos y bibliotecas con reliquias precolombinas. Casa LB Brown: Un testimonio de superación construido por un exesclavo que se convirtió en un exitoso empresario y líder comunitario. Cementerio de Oak Hill: Donde descansan veteranos de casi todos los conflictos bélicos de la historia estadounidense.

Naturaleza y cercanía estratégica

Bartow es conocida como la "Capital Mundial de la Pesca de Lubina", un título que atrae a deportistas de todo el país. Su entorno natural es su mayor activo:

Paraíso acuático: La ciudad está rodeada por 550 lagos , ideales para la recreación y el senderismo.

Vida Silvestre: La cercana Reserva Circle B Bar es un punto de referencia global para observadores de aves.

A un paso de la magia: A menos de 50 millas (80 km) de distancia, los residentes tienen acceso a Disney World, Universal Studios, Busch Gardens y Legoland, permitiendo disfrutar de la adrenalina de los parques y regresar a dormir a la paz del campo.

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