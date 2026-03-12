Dueño vende su casa en Florida sin ayuda de agentes inmobiliarios: cerró la venta con esta IA gratuita

Suscríbete a nuestros canales

El uso de ChatGPT permitió que un residente de Florida, identificado como Robert Levine, prescindiera de los servicios de un corredor de bienes raíces para vender su propiedad. La herramienta de inteligencia artificial funcionó como consultora integral, dictando desde las reparaciones necesarias para revalorizar el inmueble hasta el cronograma exacto para ejecutar la mudanza de forma eficiente.

Respecto a la eficacia del proceso, Robert Levine declaró:

"Le pedí que me diera un cronograma para la mudanza y me dijo exactamente qué hacer cada día. El domingo ya teníamos un contrato firmado".

Estrategia de mercado y resultados

Levine siguió las directrices del programa para determinar que el martes era el día con mayor potencial para lanzar la oferta al mercado. Bajo esta premisa, el propietario utilizó ChatGPT para redactar los anuncios publicitarios y diseñar la folletería de promoción.

La respuesta del mercado se tradujo en cinco ofertas formales recibidas en un lapso de 72 horas tras la publicación inicial.

Ahorro en comisiones y validación legal

La implementación de esta tecnología supuso un ahorro estimado del 3% del valor total de la venta, monto que usualmente se destina al pago de comisiones de agentes inmobiliarios. Aunque la inteligencia artificial se encargó de redactar el contrato de compraventa, el documento final fue sometido a una auditoría por parte de un abogado certificado para garantizar el cumplimiento de las normativas locales.

Por su parte, expertos en el sector legal inmobiliario han seguido de cerca este caso. El abogado Andrew S. Bosin, especialista en tecnología y contratos, señaló en análisis previos sobre el tema:

"La IA puede redactar contratos de forma eficiente, pero la supervisión humana de un profesional con licencia sigue siendo el paso crítico para evitar litigios futuros por términos malinterpretados".

Ejecución del cierre

El proceso completo, desde la publicación hasta la firma del acuerdo con los compradores, se completó en cinco días. El caso destaca por la automatización de tareas administrativas y creativas que tradicionalmente requieren la intervención de múltiples intermediarios en el sector bienes raíces.

