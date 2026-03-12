Consigue trabajo esta semana: Las Vegas anuncia contrataciones masivas en diversas ferias de empleo

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Las Vegas abre una ventana de oportunidades laborales durante los meses de marzo y abril de 2026 para quienes buscan estabilidad financiera o un cambio de rumbo profesional.

Diversas instituciones locales, con el respaldo de la organización Employ NV, han programado jornadas de reclutamiento masivo que no solo ofrecen vacantes inmediatas, sino también asesoría gratuita en la redacción de currículos.

Estas iniciativas resultan de una importancia vital para la economía de Nevada, que continúa fortaleciendo su fuerza laboral en sectores que van desde la seguridad nacional hasta la asistencia comunitaria y la conservación ambiental.

Ferias

Según detalla Telemundo Las Vegas las ferias que se realizarán son las siguientes.

Feria de Empleo de Primavera 2026: se llevará a cabo el 13 de marzo, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., en el West Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.

LUX Community Services: el 18 de marzo, desde las 8:30 a. m., en el Centro de Empleo EmployNV (2827 Las Vegas Blvd N). Incluye dinámicas grupales y evaluación de competencias. Se requiere registro previo.

Talleres de Seguridad Fronteriza: del 23 al 27 de marzo, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., en las sedes de EmployNV Career Hub (Maryland Pkwy y Sunset Rd). Ofrecen salarios entre $49,000 y $76,000 anuales.

Feria de Empleo Libre de Deudas: programada para el 28 de abril, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Academia Culinaria de Las Vegas. Se enfoca en carreras remuneradas con formación técnica.

Vacantes especializadas

Ciudad de Las Vegas: busca Especialista en Comunicaciones para el Departamento de Seguridad Pública.

Three Square: requiere un Especialista en Subvenciones con alta capacidad de investigación.

requiere un Especialista en Subvenciones con alta capacidad de investigación. Red Rock Canyon: Southern Nevada Conservancy solicita Naturalistas Interpretativos para programas en el desierto de Mojave.

Recomendaciones

Para maximizar las posibilidades de éxito en estos encuentros, los expertos recomiendan asistir con varias copias impresas del currículo actualizado y vestir de manera profesional, acorde a una entrevista de trabajo.

Es fundamental investigar previamente las empresas participantes para demostrar interés genuino y preparar una breve presentación personal que destaque las habilidades más relevantes.

Dada la alta demanda, llegar temprano a los recintos permite tener un contacto más directo con los reclutadores antes de que aumente el flujo de asistentes.

Importante

Este despliegue de ferias laborales representa una oportunidad importante para que los residentes de North Las Vegas y áreas circundantes accedan a beneficios competitivos y crecimiento profesional.

Con el apoyo logístico de instituciones públicas y privadas, el mercado laboral de Nevada se dinamiza, ofreciendo alternativas para perfiles con o sin experiencia previa que deseen integrarse a la fuerza productiva del estado de forma inmediata.

