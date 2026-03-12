Festival Calle Ocho 2026: guía completa de horarios, mapas y consejos para disfrutar en Miami (15 de marzo)

Suscríbete a nuestros canales

El corazón de la Pequeña Habana está a punto de latir más fuerte que nunca este domingo 15 de marzo de 2026 y es que la icónica Calle Ocho se transforma en un epicentro de cultura, sabor y música durante el esperado Festival de Música de Calle Ocho, el evento cumbre del Carnaval Miami.

Si estás planeando asistir, prepárate para recorrer 15 cuadras de pura energía latina.

Desde la SW 12th Ave hasta la SW 27th Ave, la ciudad se convierte en un escenario al aire libre diseñado para celebrar nuestras raíces.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo.

¿Qué esperar este 15 de marzo?

Este año, el festival promete elevar la vara. Bajo el liderazgo del Rey del Carnaval 2026, el artista puertorriqueño Guaynaa, el evento no solo celebra la música, sino la identidad de una comunidad que ha hecho de Miami su hogar.

Horario: el festival abrirá sus puertas a las 11:00 a.m. y concluirá a las 7:00 p.m.

Ambiente: prepárate para una inmersión cultural. Encontrarás desde puestos de comida tradicional (no te pierdas las infaltables croquetas, arepas y el auténtico sabor caribeño) hasta danzas folclóricas y artesanías locales.

El evento cuenta con siete escenarios estratégicamente ubicados, habrá opciones para todos los gustos: desde el género urbano hasta ritmos tropicales.

Ubicación de las tarimas principales:

13th Ct. | 15th Ave. | 17th Ave. | 19th Ave. | 22nd Ave. (Tarima principal de Telemundo 51) | 24th Ave. | 27th Ave.

Guía para los asistentes

Entrada gratuita: el acceso a las 15 cuadras del festival es totalmente gratuito y abierto al público. La experiencia VIP: si buscas mayor comodidad, existe el Pase VIP ($140).

Este incluye acceso a áreas exclusivas, estacionamiento reservado, transporte a lo largo de las 14 cuadras y degustaciones. Es ideal si prefieres evitar las multitudes y disfrutar de una experiencia premium.

Transporte y estacionamiento: al ser un evento masivo, se recomienda usar servicios de transporte compartido o llegar temprano.

Algunos organizadores habilitan zonas de parqueo en áreas circundantes como el Miami Dade College; verifica siempre la señalización oficial al llegar.

Recomendaciones

Hidratación y protección: marzo en Miami puede ser soleado y caluroso. Lleva protector solar, gorra y mantente hidratado. El recorrido a pie por las 15 cuadras es extenso.

Efectivo vs. tarjeta: Aunque muchos vendedores aceptan tarjetas, llevar efectivo pequeño es una excelente estrategia para agilizar la compra de comida y bebidas en los quioscos.

Redes Sociales: Sigue las cuentas oficiales de @CarnavalMiami para actualizaciones de último minuto sobre cambios en la programación o anuncios especiales durante el día.

