¿Eres cliente de Chase? Estos son los nuevos costos y beneficios que entrarán en vigor

JPMorgan Chase, la institución bancaria más grande de Estados Unidos, ha confirmado una serie de transformaciones estructurales para este 2026 que impactarán la experiencia de millones de usuarios.

Desde un incremento sustancial en las anualidades de sus tarjetas premium hasta una restricción clave en el canje de recompensas en efectivo, el gigante bancario busca redefinir su modelo de negocio.

Además, el banco se prepara para una expansión física histórica y la absorción de uno de los productos financieros más populares del mercado: la Apple Card.

Estos son los nuevos costos y beneficios que entrarán en vigor

Uno de los cambios más comentados es el ajuste en la tarifa anual de la tarjeta Chase Sapphire Reserve, que pasa de $550 a $795 dólares para nuevos titulares.

El banco justifica este aumento de $245 dólares con la inclusión de nuevos beneficios, como un crédito hotelero anual de $250 para estadías prepagadas en socios seleccionados, buscando atraer a un segmento de viajeros de alto nivel.

A partir del 27 de marzo de 2026, Chase aplicará una restricción crítica en su programa Ultimate Rewards, reseña La Mañana de Nuevo Laredo.

Los clientes ya no podrán canjear sus puntos de recompensa (Cash Back) como depósitos directos en cuentas de otras instituciones financieras.

Ahora, los reembolsos en efectivo se limitarán exclusivamente a depósitos en cuentas de cheques o ahorros propias de Chase, obligando a los usuarios a centralizar su capital en la entidad.

En un movimiento que redefine el panorama de las tarjetas de crédito, JPMorgan Chase se convertirá en el nuevo emisor de la Apple Card, reemplazando a Goldman Sachs.

Aunque el proceso de transición tomará cerca de 24 meses, esta asociación promete integrar la robusta infraestructura de Chase con el diseño y ecosistema tecnológico de Apple.

A contramano de la tendencia digital, Chase abrirá más de 160 nuevas sucursales en 30 estados. Esta expansión tiene un enfoque social, apuntando a comunidades rurales y zonas con ingresos bajos a moderados donde la presencia

