Ladrón roba más de 600 mil dólares en papas y cebollas en EEUU: ¿Cómo lo hizo?

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Agentes federales detuvieron a Jason Canals, un hombre de 39 años residente de Spring Hill, tras desmantelar una sofisticada red de fraude que afectó a múltiples distribuidores agrícolas en Estados Unidos.

El acusado utilizaba identidades corporativas suplantadas y correos electrónicos falsos para ganarse la confianza de proveedores mayoristas, logrando desviar cargamentos enteros de papas y cebollas hacia ubicaciones bajo su control.

Esta captura resulta importante para el sector logístico, ya que Canals también presentaba comprobantes de transferencias bancarias falsificados para engañar a las empresas y conseguir que liberaran la mercancía antes de detectar el fraude financiero.

Impacto

El impacto económico de estas maniobras supera los $600,000, afectando principalmente a negocios familiares y medianos mayoristas que ahora enfrentan severas crisis de liquidez según detalla Miami News 24.

Canals enfrenta ocho cargos federales por transporte interestatal de propiedad robada, un delito que conlleva una pena de hasta 10 años en una prisión federal y la confiscación total de los activos obtenidos ilegalmente.

Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha sobre este tipo de delitos informáticos y administrativos, los cuales han mostrado un incremento del 20% en el último año dentro de la industria de suministros, subrayando la necesidad de verificar cada transacción digital en el comercio mayorista.

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