¿Viajas a EEUU en 2026? El error con la visa de turista que podría costarte la entrada

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Viajar a Estados Unidos es una de las metas más comunes para miles de hispanos, pero también una de las que genera más confusión.

Es vital recordar que tener una visa estampada en el pasaporte no es un "pase libre" para quedarse el tiempo que se quiera.

El error más grave es creer que la vigencia de la visa (generalmente de 10 años) determina cuánto tiempo puedes estar en el país. Aquí te explicamos las reglas reales y los cambios importantes en los trámites terrestres para este año.

Visa B1/B2: un permiso para "tocar la puerta"

La visa B1/B2 es solo una autorización para presentarte ante un puerto de entrada y solicitar el ingreso.

B1: Negocios (conferencias, contratos, consultas).

B2: Turismo (vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos).

Vigencia: Aunque tu visa diga que vence en 2036, eso solo significa que tienes ese plazo para intentar entrar. La duración de cada visita es otra historia.

¿Quién decide tu estancia? El oficial de CBP

Al llegar, pasarás por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Él tiene la autoridad absoluta para decidir si entras y por cuánto tiempo.

¿Cuánto tiempo te dan realmente?

En la mayoría de los casos, los oficiales otorgan una estancia máxima de 180 días (6 meses). Sin embargo, esto no es una regla escrita en piedra:

Pueden darte solo 30, 60 o 90 días si consideran que tu motivo de viaje no justifica más tiempo.

La fecha clave: Debes salir antes del día que marca tu Forma I-94 (registro de entrada/salida).

¡Atención viajeros terrestres! El nuevo costo del I-94 en 2026

Si cruzas por tierra y planeas ir más allá de la zona fronteriza (40 km) o quedarte más de 30 días, necesitas el permiso I-94.

Cambio importante: A partir de este año, el costo del permiso I-94 terrestre ha subido a $30 dólares por persona (un aumento significativo respecto a los $6 dólares de años anteriores). Se recomienda tramitarlo y pagarlo en línea a través de la app CBP One antes de llegar al puente para agilizar el cruce.

Consecuencias de "quedarse de más" (Overstay)

Si sobrepasas la fecha de salida de tu I-94, aunque sea por un día, las consecuencias son severas:

Cancelación automática: Tu visa puede quedar invalidada inmediatamente. Castigo de 3 o 10 años: Si te quedas más de 180 días adicionales, se te prohíbe la entrada por 3 años; si es más de un año, el castigo es de 10 años. Dificultad de renovación: Es casi seguro que te nieguen una nueva visa en el futuro por haber violado los términos de la anterior.

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