Carreras en Miami 2026: cómo ganar hasta $3.000 corriendo tu propio auto legalmente

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Las carreras clandestinas en las calles de Estados Unidos no solo son un peligro, sino un delito federal que acarrea multas exorbitantes y penas de cárcel.

Sin embargo, para los amantes de la adrenalina en el sur de Florida, el panorama es distinto: Miami se ha consolidado como el epicentro de la velocidad legal y segura.

Desde el Homestead-Miami Speedway hasta eventos nocturnos para aficionados, aquí te contamos cómo puedes competir con tu propio auto de calle, ganar dinero en efectivo y evitar problemas con la ley.

Homestead-Miami Speedway: el templo de la velocidad legal

Este autódromo, que este año destaca por albergar eventos de la F1 Miami GP 2026, abre sus puertas a conductores comunes.

La joya de la corona para los locales es el Fast Lane Fridays, que se celebra el último viernes de cada mes.

¿Qué es? Un evento de drag racing (arrancones) en un entorno controlado.

¿Con qué auto? Puedes correr con tu vehículo de uso diario (Muscle cars, Mustangs, Civics, incluso SUVs y pickups).

Seguridad: Cuenta con cronometraje profesional, servicios de emergencia y una pista preparada con resina para máximo agarre.

Premios y costos: ¿Es un negocio rentable?

Aunque la mayoría compite por el honor y la descarga de dopamina, existen premios en efectivo que pueden cubrir con creces la inversión del día.

Nota: Los premios en categorías amateur suelen oscilar entre los $250 y $3,000, dependiendo del número de inscritos.

Requisitos para "quemar llanta" legalmente

No necesitas ser un piloto profesional ni tener un bólido de carreras, pero sí cumplir con estándares estrictos de seguridad para protegerte a ti y a los demás:

Documentación: Ser mayor de 18 años, tener licencia de conducir válida, registro y seguro del auto al día. Estado del Vehículo: El auto debe ser street-legal (apto para la vía pública). Se permiten modificaciones ligeras, pero no cortes en el chasis o vidrios. Equipo Obligatorio: * Neumáticos aprobados por la DOT. Casco con certificación SNELL vigente.

Cinturones de seguridad funcionales.

Roll bar (barra antivuelco) si corres en un convertible a altas velocidades.

¿Cómo dar el primer paso?

Si quieres dejar de ser un espectador y convertirte en piloto, el calendario de eventos se actualiza constantemente en plataformas como motorsportreg.com o directamente en las redes sociales del Homestead-Miami Speedway.

Recuerda que cada categoría (como Super ET o Footbrake) tiene reglas específicas sobre cómo debes arrancar y qué modificaciones están permitidas.

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