¿Eres maestro en Florida? Así puedes obtener una tarjeta gratuita para ingresar a este parque temático y acuático

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El parque temático SeaWorld Orlando reactivó su programa de beneficios para el sector educativo, permitiendo que los maestros activos de Florida obtengan pases de entrada gratuita. La medida está dirigida a docentes de niveles K-12 (primaria) que cuenten con certificación estatal vigente, quienes podrán utilizar este pase para visitas ilimitadas hasta el próximo 3 de septiembre, incluyendo los periodos de vacaciones y días feriados.

Para completar el registro en línea y obtener la Florida Teacher Card de SeaWorld Orlando, los docentes de escuelas públicas deben seguir este procedimiento:

Paso a paso para el registro digital

Validación de identidad (ID.me):

Ingresa al portal oficial de SeaWorld Orlando en la sección de "Teachers".

Haz clic en el botón de registro que te redirigirá al sistema ID.me .

. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión; si no, deberás crear una utilizando tu correo electrónico institucional o personal y cargar una copia de tu certificación docente de Florida.

Generación del cupón:

Una vez que el sistema ID.me verifique que eres un profesor activo y certificado en Florida, serás redirigido automáticamente a la página de SeaWorld.

Allí aparecerá la opción para solicitar tu eVoucher (cupón electrónico) sin costo.

Confirmación por correo:

Recibirás un mensaje en tu bandeja de entrada con el cupón digital. Este documento contiene un código de barras único. No es necesario imprimirlo; puedes guardarlo en tu teléfono móvil.

Canje en el parque:

La primera vez que visites el parque, debes dirigirte a las taquillas de entrada principal o a las máquinas de autoservicio (kioscos).

Escanea tu cupón y presenta tu identificación oficial de Florida (Driver's License). El personal te entregará la tarjeta física personalizada.

Datos importantes para el trámite

Fecha límite: Aunque el pase es válido hasta el 3 de septiembre, el registro en línea suele tener un cupo limitado o una fecha de cierre previa. Se recomienda hacerlo de inmediato.

Aunque el pase es válido hasta el 3 de septiembre, el registro en línea suele tener un cupo limitado o una fecha de cierre previa. Se recomienda hacerlo de inmediato. Docentes de escuelas privadas: Recuerda que este proceso en línea es exclusivo para escuelas públicas. Si trabajas en una institución privada, debes hacer el proceso presencialmente en el parque con la carta de tu director en papel membretado.

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