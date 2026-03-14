Comida gratis en Texas y California del 16 al 21 de marzo: detalles sobre las jornadas activas para retirar su despensa

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Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 16 al sábado 21 de marzo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

ara recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana (con solo tres días de entrega) se han organizado un total de 39 jornadas, en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Caridades Católicas con NTFB (Texas)

Lunes 16 de marzo

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

1:00 PM | Grace Lutheran 2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119

Martes 17 de marzo

7:45 AM | CBO/Christian Benevolent Outreach, 1804 P Ave, Plano, TX 75074

9:30 AM | Biltmore Apartments, 6219 Melody Lane, Dallas 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church, 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie, 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052

11:30 AM | Our Lady of the Lake, 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087

11:30 AM | Northway Christian Church, 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | St. Paul Parish Center, 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080

1:00 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville, 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402

Miércoles 18 de marzo

9:30 AM | St. Patrick-Denison, 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church, 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach, 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208

9:30 AM | St. Philip, 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster, 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett, 4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza, 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas, 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204

1:00 PM | Cristo Rey, 9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217

Jueves 19 de marzo

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:30 AM | City of Ferris, 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments, 6318 Ridgecrest Rd, Dallas, TX 75231

9:30 AM | Bear Creek Community Church, 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church, 704 Ripley St., Ennis, TX 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church, 3150 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75216

1:00 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails, 330 E Camp Wisdom Rd, Dallas, TX 75241

1:00 PM | Oasis on the MT CHC, 821 E Miller Rd., Garland, TX 75040

1:00 PM | Immaculate Conception, 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110

Viernes 20 de marzo

9:30 AM | Dela eld Villa Apartments, 4101 Delaeld Villa Lane, Dallas, TX 75228

9:30 AM | Gaston Christian Center, 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church, 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe, 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042

Sábado 21 de marzo

9:30 AM | Holy Family, 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062

9:30 AM | Light Church, 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150

9:30 AM | Springs Fellowship Church, 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217

9:30 AM | Rapha's World Ministries, 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

1:00 PM | El Shaddai-Irving, 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061

1:00 PM | Praise Embassy, 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth, 8851 Bruton Rd Dallas, TX 75217

FIND Food Bank (California)

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Martes 17 de marzo

En Sky Valley Community Center: 20905 Hot SpringsRd., Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 18 de marzo

En Desert Mirage HS: 86150 Ave 66th, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 20 de marzo

En LasFlores Park: 48400 Van Buren St., Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Sábado 21 de marzo

Mathis Home 81410 Hwy.111, Indio 6:30AM-8:30 AM

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